Mannheim. (pol/rl) Zu einem Polizei-Großeinsatz nach einer Schlägerei in der Innenstadt kam es am Freitagabend. Gegen 19.50 Uhr waren laut Polizeibericht in den Quadraten T2/U2 mehrere Männer aufeinander losgegangen.

Als die ersten Streifenwagen eintrafen, waren etwa 50 Personen vor Ort. Wie sich herausstellte, waren fünf Männer aufeinander losgegangen und hatten aufeinander eingeschlagen. Als die Polizisten hinzukamen, flüchteten zwei der Beteiligten in Richtung Herrschelplatz.

Ein 29-Jähriger war von den Beamten kontrolliert worden. Als seine Personalien festgestellt waren, erteilten ihm die Polizisten einen Platzverweis. Als die Ordnungshüter dann die Personalien seines ebenfalls beteiligten 59-jährigen Onkel aufnehmen wollten, schlug der 29-Jährige auf die Beamten ein. Als die Polizisten den Schläger festnehmen wollten, trat sein Onkel von hinten an einen Polizisten und versuchte ihn von seinem Neffen wegzuziehen. Letztlich konnten die Beamten die Situation unter Kontrolle bringen und beide Männer festnehmen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 59-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Gefangenenbefreiung, gegen dessen Neffen wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und gegen zwei 29 und 31 Jahre alte Männer wegen gefährlicher Körperverletzung.