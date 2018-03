Mannheim. (alb) Die Konzerte von Santiano am Samstagabend in der SAP Arena und am Sonntagabend in Trier fallen aus. Bandmitglied Björn Both habe einen akuten Infekt, wie das Management von Santiano am Freitagabend mitteilte. Deshalb könne er aktuell nicht auftreten. Das Management bemüht sich darum, zeitnah einen Nachholtermin zu finden. Die Tickets der ausgefallenen Konzerte behalten ihre Gültigkeit, können aber auch an der Vorverkaufsstelle, bei der sie gekauft wurden, zurückgegeben werden.