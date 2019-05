Mannheim. (pol/rl) Gegen 18 Uhr streifte ein Sattelauflieger am Mittwochabend beim Abbiegen von der Sonderburger Straße nach rechts in die Leo-Sternbach-Straße mit seinem Auflieger einen geradeaus fahrenden Linienbus auf dessen rechter Seite. Am Linienbus wurden hierbei mehrere Fensterscheiben im hinteren Bereich beschädigt.

Zwei Fahrgäste im Alter von 12 und 19 Jahren wurden durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt. Die Fahrbahn musste anschließend gereinigt werden. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis 20.30 Uhr an.