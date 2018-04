Mannheim. (oka) In Mannheim haben sich am Morgen etwa 3000 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes zu einer Kundgebung auf dem Paradeplatz getroffen. Hauptredner war der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske.

Bilder vom Streik in der Region























































Bereits um 7.30 Uhr zogen die Streikenden im Sternzug mit Startpunkten unter anderem am Hauptbahnhof, am Gewerkschaftshaus und am RNV-Betriebshof Möhlstraße zum Paradeplatz. Beschäftigte aus fast allen Fachbereichen der Stadtverwaltung sowie Mitarbeiter unter anderem des Uniklinikums, des Nationaltheaters, der Kindertagesstätten, der Feuerwehr und der Verkehrsbetriebe Rhein-Neckar (RNV) beteiligten sich.

Umfrage Streik im öffentlichen Dienst Sind Sie vom Streik persönlich betroffen? Ja Nein

Unterstützt wurden sie von Delegationen aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Über die Breite Straße kamen die Mitarbeiter der Mannheimer Abfallwirtschaft mit einer beeindruckenden Kolonne von Müllfahrzeugen. Gegen 8.30 Uhr erreichten die Züge den Paradeplatz, wo eine zentrale Kundgebung stattfand.

Der Mannheimer Verdi-Gewerkschaftssekretär Peter Erni zeigte sich beeindruckt von der Menschenmenge und der Vielzahl der vertretenen Berufssparten. "Der öffentliche Dienst sorgt für eine funktionierende Infrastruktur", rief er. "Doch das gibt es eben nicht für umsonst."

So sah es auch Gitta Süss-Slania, Mitglied im Verdi-Landesbezirkvorstand, und forderte mehr soziale Gerechtigkeit. "Wir setzten ein Zeichen", erklärte Frank Bsirske und forderte einen "großen Sprung" in der Entwicklung bei den unteren und mittleren Einkommen im öffentlichen Dienst und Verbesserungen für die Auszubildenden.

Er verlangte dass die Arbeitgeber in der nächsten Verhandlungsrunde am Sonntag ihre Blockadeposition aufgeben, ansonsten "sind wir bereit und in der Lage auf diese Konfrontation zu antworten." Nach seiner Rede war Bsirskes nächste Station Ludwigshafen auf der anderen Rheinseite, wo 2000 Streikende am Theaterplatz auf ihn warteten.