Mannheim. (dpa-lsw/alb) Mehr als 24 Stunden nach dem Hochhausbrand in Mannheim mit 20 Leichtverletzten steht nach RNZ-Informationen fest, dass die Bewohner am morgigen Mittwoch ab 8 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren dürfen. Hunderte von Bewohnern hatten ihre Wohnungen nach dem Brand verlassen müssen und bis jetzt nicht gewusst, wann sie wieder zurückkehren können.

Bereits am heutigen Dienstagabend können die Bewohner kurz von 19 bis 21 Uhr in ihre Wohnungen gehen, um wichtige persönliche Gegenstände mitzunehmen.

Somit müssen die Bewohner aber zumindest noch eine weitere Nacht außerhalb ihrer Wohnungen verbringen.

In der Nacht zum Dienstag kamen die meisten der 550 gemeldeten Bewohner bei Freunden oder Verwandten unter. 50 Menschen wurden woanders einquartiert, davon 40 in einem Hotel.

Einige Wohnungen in dem 29-stöckigen Gebäude seien nach Angaben der Stadt auf der Suche nach Bewohnern aufgebrochen worden und die Rauchmeldeanlage sei nicht funktionsfähig.

Zusammen mit Experten des Landeskriminalamtes sind Brandermittler der Mannheimer Polizei im Einsatz, berichtete die Polizei. Für Betroffene und Interessierte sollten laut Polizei Ansprechpartner der Polizei in der benachbarten Carl-Benz-Schule bereitstehen. Der Anlaufpunkt sollte zusammen mit der Feuerwehr und der Stadt Mannheim betrieben werden, hieß es in dem Bericht. Nach RNZ-Informationen waren jedoch viele Bewohner, die zu den Infopunkten in der Carl-Benz-Schule gingen, sehr frustriert, da sie keine Informationen bekommen hätten, wie es weitergeht.

🕵‍#Mannheim #Neckarstadt Nach dem Brand eines Entsorgungsschachts in einem der Hochhäuser der Neckaruferbebauung-Nord haben unsere Brandermittler ihre Arbeit aufgenommen. https://t.co/hPcZlF6AvH pic.twitter.com/EqzZG0tiXI — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) 9. Juli 2019

Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen in einem Müllabwurfschacht ausgebrochen.

Am Dienstagvormittag waren 50 Beamte im Einsatz, um das Eigentum der Bewohner zu sichern.

Der Brand war am Montag um kurz vor 6.00 Uhr gemeldet worden. Erst am späten Abend hieß es "Feuer aus".

In der Spitze waren 200 Helfer von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten im Einsatz.

Update: Dienstag, 9. Juli 2019, 13 Uhr

Von Gerhard Bühler

Mannheim. Im mittleren der drei Hochhäuser an der Mannheimer Neckarpromenade ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Bereits kurz vor 6 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schwelbrand am Müllabwurfschacht in einem der unteren Stockwerke. In mehreren Wohnungen wurde kurz darauf Rauch gemeldet. Nach derzeitigem Stand erlitten zwanzig Personen leichte Verletzungen. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung behandelt.

Insgesamt 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten waren am Abend immer noch vor Ort. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Insgesamt hat das Hochhaus 29 Etagen, gemeldet sind dort rund 550 Personen. Die Polizei sperrte das Gelände davor ab, ab 15 Uhr ging die Feuerwehr von Stockwerk zu Stockwerk. Alle Bewohner wurden bis kurz nach 17 Uhr aus ihren Wohnungen evakuiert.

„Jetzt gehen wir massiv in die Brandbekämpfung. Aber einfach mit Wasser von oben zu löschen, ist keine Option“, sagte Sicherheitsdezernent Christian Specht vor Ort. Das Löschen des Schwelbrands habe sich für die Feuerwehrleute als ausgesprochen schwierig erwiesen, erklärte er. Im Haus gibt es einen vertikalen Müllschacht mit einem Fallrohr.

Das Rohr im Schacht ist ummantelt von einem eigentlich „unbrennbaren“ Isoliermaterial. In diesem Material schien es jedoch „Glutnester“ oder „Schwelnester“ mit kräftiger Rauchentwicklung zu geben oder gegeben zu haben. An diese war nur schwer ranzukommen.

„Es wäre äußerst schlecht, wenn wir die Leute zurück in die Wohnungen lassen und dann geht der Rauch und das Ganze von vorne los“, begründete Specht die Vorsichtsmaßnahmen. Die Stadt richtete einen Anlaufpunkt für Menschen, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen konnten, in der Turnhalle des Ludwig-Frank-Gymnasiums ein. „Wir haben im ehemaligen Benjamin Franklin Village Wohnungen zur Verfügung gestellt bekommen, in denen die Menschen übernachten können“, sagte Specht. Vor der Alten Feuerwache standen Busse der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) bereit, um die Bewohner aufzunehmen.

Ada Schäfer wohnt im vierten Stock und kam gerade von der Arbeit nach Hause. „Meine zwei Hunde und die Katze sind noch in meiner Wohnung“, sagte sie nervös. Einer Bewohnerin aus dem dritten Stock neben ihr gehe es ähnlich. Sie hält eine Katze und zwei Schlangen als Haustiere. „Ich war da und lag im Bett bis 11 Uhr. Keiner hat uns Bescheid gesagt“, beschwerte sich dies.

Als Ada Schäfer um halb acht zur Arbeit ging, war die Feuerwehr schon da. Sie habe gefragt, ob sie Vorkehrungen treffen soll. Das habe die Feuerwehr verneint, ärgerte sich die Frau. Beide Bewohnerinnen konnten wenig später die Tiere aus den Wohnungen holen. „Schauen Sie auf die Internetseite der Stadt oder rufen Sie morgen die 115 an. Dort sagt man Ihnen, wann Sie in Ihre Wohnungen zurück können“, gab Specht ihnen auf den Weg, als sie zu einer der Notunterkünfte aufbrachen. Bis dahin galt es abzuwarten.

Update: Montag, 8. Juli 2019, 21.23 Uhr