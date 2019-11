Mannheim. (RNZ) Die Konzert-Show „Legend of Pop – A Tribute to Elton John“ tourt erstmals durch Deutschland und macht dabei in Mannheim halt. Sie ist Oscar-, Golden Globe- und Grammy-Preisträger Elton John gewidmet. Es singen die Musical-Stars Konstantin Busack und Helena Lenn.

Für das Konzert am Montag, 25. November, 19.30 Uhr, im Capitol in Mannheim verlost die RNZ drei Mal zwei Karten. Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/702321 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN TICKET (auf Leerzeichen achten) und dem Kennwort „Elton John“ sowie Name und Adresse.

Die Leitungen sind bis einschließlich Donnerstag, 21. November, 13 Uhr, geschaltet. Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 0,50 Euro. Anrufe aus dem deutschen Mobilfunknetz können gegebenenfalls stark abweichen. Die Kosten pro SMS aus dem deutschen Mobilfunknetz betragen 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden.