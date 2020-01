Mannheim. (oka) Hundeflüsterer Martin Rütter tritt am Freitag, 17. Januar, um 20 Uhr mit seinem aktuellen Programm "Freispruch" in der Mannheimer SAP-Arena auf. Im Auftrag der Hunde und zur Aufklärung ihrer Herrchen räumt Rütter auf mit dem Mythos des notorischen Problemvierbeiners.

Er holt sie runter von der Anklagebank: die Ausgestoßenen, die Ausgesetzten und die Ausgebüxten. Denn was alle längst ahnen, bringt der Hundeversteher auf den Punkt: Schuld ist nie der Hund.

