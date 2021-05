Mannheim. (oka) Eigentlich wäre Sterne-Koch Alexander Herrmann mit seiner Show im Capitol zu Gast gewesen, doch pandemiebedingt ist das derzeit nicht möglich. Deshalb hat er kurzerhand seine Show "Wem schmeckt denn so was?" online verlegt. Am Samstag, 15. Mai, begibt er sich auf die Suche nach Rezepten aus den vergangenen 60 Jahren und fragt sich, ob man das heute noch jemandem anbieten kann. Zu Gast ist Chris Krömer. Die RNZ verlost drei Zugangscodes für die Online-Show. Die Gewinner können sich am Samstag um 17.30 Uhr einwählen.

Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/702321 oder schickt eine SMS an 52020 mit RNZ WIN TICKET und dem Kennwort "Herrmann" sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Dienstag, 11. Mai, um 16 Uhr geschaltet.