Mannheim. (RNZ) Am vergangenen Donnerstag ist der Mannheimer Unternehmer Richard Engelhorn im Alter von 80 Jahren gestorben. Darüber ließ die Modehaus-Firma Engelhorn gestern informieren. Über fünfzig Jahre hatte er das im Jahr 1890 von seinem Großvater Georg Engelhorn und Adam Sturm gegründete Unternehmen geführt. Erst im Februar war Engelhorn aus der aktiven Geschäftsführung ausgeschieden und hatte den Vorsitz des Aufsichtsrats übernommen.

"Unser Unternehmen ist sein Lebenswerk", wird sein Sohn, Fabian Engelhorn, zitiert. Gemeinsam mit seinem Bruder Hans und seinem Cousin Peter stieg Richard Engelhorn 1968 in die Firma ein. Er wird als Visionär bezeichnet, der Veränderungen anstieß sowie gerne und mit Mut neue Wege ging. Die Diversifikation des Sortiments in Fachgeschäfte, der Ausbau einer Designeretage im Modehaus, der Stadtgarten als Vorläufer der heutigen Shoppingcenter, die Eröffnung des Sporthauses sowie der Aufbau einer Sterne-Gastronomie hatte er angestoßen.

"Er war mit den Füßen fest in Mannheim verwurzelt, mit dem Kopf in der Welt und hatte ein besonderes Gespür für das Außergewöhnliche", beschreibt sein Neffe, Andreas Hilgenstock, den Verstorbenen in der Mitteilung.

Laut dieser wurde Richard Engelhorn bereits im Familienkreis beigesetzt. Die Trauerfeier soll am 25. Juli, um 15 Uhr, in der Mannheimer Christuskirche stattfinden.