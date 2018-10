Mannheim. (pol/mare) Ein 54-jähriger Mann wurde am Montagabend gegen 22.30 Uhr vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte er in einem Bistro im Quadrat K3 randaliert und war auf eine Angestellte losgegangen.

Aber von vorne: Der Mann war am Abend in das Lokal gekommen. Plötzlich fing er an, mit einem Gegenstand auf zwei Geldspielautomaten einzuschlagen, sodass bei einem Automaten sogar die Glasscheibe zersprang.

Ein 46-jähriger Gast, der im selben Moment die Eingangstür hereinkam, bekam dabei eine abgesplitterte Glasscherbe ins Gesicht und trug kleine Schnittwunden davon. Nach einem kurzen Wortgefecht verließ der Mann das Bistro wieder, um einen schlimmeren Streit zu vermeiden.

Der Randalierer ging daraufhin mit einem Besen auf eine Angestellte los und verfolgte sie bis auf die Straße, wo er ihr mit dem Besenstiel mehrfach auf den Kopf schlug. Verletzungen zog sich die Frau aber nicht zu.

Der 54-Jährige flüchtete dann und wurde kurz darauf im Quadrat I3 von der verständigten Polizei festgenommen. Bei einem Alkoholtest ergab sich der Wert von rund einem Promille. Er wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.