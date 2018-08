Mannheim. (pol/rl) Ein 31-jähriger BMW-Fahrer und ein 44-jähriger Radfahrer waren am Dienstag gegen 18 Uhr auf dem Viernheimer Weg von Lampertheim kommend in Richtung Mannheim-Blumenau unterwegs. Kurz vor der Eisenbahn-Unterführung wollte der Autofahrer den Radfahrer überholen, als es zur Kollision kam.

Der 44-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu, musste vor Ort notärztlich versorgt und danach in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Der Schaden am Rad ist gering, am BMW beträgt er rund 2000 Euro.