Mannheim. (pol/mün) Am Freitagabend machte eine Polizeistreife am Mannheimer Paradeplatz eine Erfahrung der anderen Art. Plötzlich stellte sich ein 27 Jahre alter Mann auf die Straße vor ihr Auto und rief lauthals: "ACAB" , was bedeutet: All Cops are Bastards.

Bei der anschließenden Personenkontrolle konnte der Mann keinen Ausweis vorweisen und wurde deshalb durchsucht. Dabei beleidigte und bedrohte er die Beamten und versuchte diese dann noch mit Ellenbögen- und Kopfstößen anzugreifen, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Nach der Festnahme wurde er in das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht. Hier konnte neben seinen Personalien auch ein Alkoholwert von 0,12 Promille festgestellt werden.

Der 27-Jährige muss sich nun wegen Beleidigung, Bedrohung, Widerstands und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte verantworten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.