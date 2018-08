Mannheim. (pol/mün) Wer sich selbst aus der Wohnung ausschließt und einen Schlüsselnotdienst alarmieren will, sollte keinesfalls das erstbeste Ergebnis in der Googlesuche-Ergebnisliste oder im Branchenbuch anrufen. Ortsansässige Firmen mit kurzer Anfahrt und am besten mit Festpreis seien zu bevorzugen, so die Polizei.

Die Behörde warnt aktuell, weil eine 19 Jahre alte Studentin am Mittwoch in Mannheim eine teure Erfahrung machen musste. Sie hatte sich ausgeschlossen und per Smartphone einen Schlüsseldienst mit einer 0800-Nummer recherchiert und alarmiert. Es hieß, die Anfahrt würde mit 20 Euro in Rechnung gestellt, der Rest würde nach Arbeits- und Materialaufwand berechnet.

Der eingetroffene Monteur versuchte zunächst, die Tür mit einem Plastikwerkzeug zu öffnen, was ihm aber misslang. Daher bohrte er das Schloss heraus und setzte ein neues ein.

Hierfür berechnete er der jungen Frau anschließend rund 1200 Euro. Da diese als Studentin nicht viel Geld zur Verfügung hat, gewährte er ihr einen Studentenrabatt und verlangte "nur noch" 900 Euro. Diesen Betrag musste die junge Frau sofort begleichen, berichtet die Polizei.

Da der jungen Frau die Rechunug als viel zu teuer erschien, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Und da kam heraus: Die Firma war schon einschlägig bekannt. In der Vergangenheit hatte sie Rechnungen bis zu 2400 Euro gestellt.

Jetzt wird gegen das Unternehmen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Wuchers und des Betrugs ermittelt. Den Namen des Unternehmens wollte ein Polizeisprecher nicht nennen, da es immer wieder mit unterschiedlichen Firmentiteln auftrete.

Deshalb empfiehlt die Polizei:

Zweitschlüssel bei einem Nachbarn, Verwandten oder Freund hinterlegen.

Niemals den erstbesten Anbieter der Internetsuche, des Branchenbuchs oder über der Telefonvermittlung anrufen

Zum Teil wird auch vorgegaukelt, dass der Schlüsseldienst aus der Umgebung sei.

Vorsicht ist geboten bei Firmen, die sich mit "AAA" in die ersten Zeilen der Branchenbücher eintragen lassen.

Ortsansässige Firmen bevorzugen, um die Fahrtkosten gering zu halten

Den Anbieter fragen, woher der Monteur anfahren wird und möglichst noch vor der Auftragsvergabe einen Festpreis vereinbaren.

Genau definieren, was vor Ort gemacht werden soll. Gespräche am besten unter Zeugen führen.

Nicht unter Druck setzen lassen. Bei Drohungen (z.B. die Tür wieder zu verschließen) die Polizei unter Notruf 110 rufen und Nachbarn zu Hilfe bitten.

Nur den Rechnungsbetrag zahlen, der vereinbart wurde.

Seriöse Anbieter stellen grundsätzlich eine Rechnung aus, die später überwiesen werden kann.

Entsteht der Eindruck, betrogen worden zu sein, die Polizei informieren.

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg unterhält eine Liste zertifizierter Firmen, die auch von den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen empfohlen. Hier können finden Sie die Lister der Notdienste.

Ein Faltblatt der Verbraucherzentrale und der Polizei zum Download gibt es hier.