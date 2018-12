Mannheim. (pol/mün) Zwei Männer machten sich in der Nacht zu Dienstag an mehreren Fahrrädern im Mannheimer Stadtteil Käfertal zu schaffen. Beim Eintreffen der Beamten in der Rollbühlstraße nahe der Straßenbahnhaltestelle "Käfertal Süd" entfernten sie sich langsam vom Tatort. Einer der beiden, ein 26-jähriger Mann, wollte auf einem offenbar gestohlenen Fahrrad flüchten. Die Beamten konnten ihm allerdings den Weg versperren und ihn festnehmen. Bei der Festnahme bemerkten die Polizisten ein Messer, dass der 26-Jährige griffbereit bei sich trug, berichtet die Polizei. Sein Komplize konnte unerkannt entkommen.

Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt.