Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Freitagnacht, 21 Uhr. Drei Grad Celsius und ungemütliches Dezemberwetter. Die meisten der Polizisten wären wohl lieber zuhause in der warmen Stube. Doch das Virus und die bedenklich hohen Infektionszahlen in der Quadratestadt machen ihnen einen Strich durch die Wochenendplanung. Über 1800 aktive Corona-Fälle zählt das Gesundheitsamt bis dato, die Sieben-Tage-Inzidenz der Kommune liegt bei 224. Die Stadtverwaltung zieht die Notbremse. Mannheim wird zur ersten Großstadt in Baden-Württemberg mit einer nächtlichen Ausgangssperre.

"Langsam werden und nach rechts auf den Kontrollstreifen", sagt der Ordnungshüter mit der Leuchtkelle und winkt die Autos aus dem rollenden Verkehr. Einige hundert Male wird er diesen Satz am Einfalltor der Quadratestadt wiederholen. Wer jetzt von der Autobahn kommt, fährt in das Blaulichtgewitter auf der Augustaanlage. "Mit Fingerspitzengefühl und Bedachtsamkeit" sollen seine Beamten den Einsatz durchführen, fordert Polizeipräsident Andreas Stenger. Will heißen: Es gibt noch keine 100-Euro-Knöllchen für "Ersttäter" – auch wenn sich die Ordnungsmacht bisweilen Ausreden anhören muss, die hanebüchen klingen.

Polizei kontrolliert Ausgangsbeschränkung - die Fotogalerie

























"Wo heute mehr gelogen wird, hier oder in den sozialen Netzwerken?", fragt sich ein erfahrener Polizist. Und er muss schmunzeln, während ihm der Mundschutz kurz unter die Nase rutscht. Aber allein die Ankündigung des Großeinsatzes vor 32 Stunden zeigt Wirkung. Das Gros der gestoppten Fahrzeuge hat kein "MA"-Kennzeichen. Bereits vor 23 Uhr sinken die Verkehrszahlen rapide. Und es wird merklich still auf der Prachtstraße zum Wasserturm.

Wenige Hundert Meter vom Kontrollpunkt entfernt wirkt die Ruhe fast gespenstisch. Hin und wieder fährt ein Taxi durch die düster-triste Szenerie unter den Laternen. Man erschrickt fast, als plötzlich ein Hund bellt. Gassigehen ist natürlich erlaubt. Ansonsten Stille, nur der Wind rauscht leise. Erinnerungen an die beklemmende Stimmung während einer totalen Sonnenfinsternis werden geweckt. Und wenn jetzt Marsmännchen landen würden, keiner würde es bemerken. Es fehlt nur noch ein offenes Fenster, aus dem Musik schallt. Am passendsten wäre der letzte Hit der Rolling Stones: "Ghost in a Ghosttown".

Auch am Checkpoint Kaiserring zu Füßen des hell erleuchteten Wasserturms wird kaum noch kontrolliert. "Ein großes Lob an die Mannheimer Bevölkerung", bilanziert Polizeichef Stenger vor Ort. Da fallen "Ausreißer" wie ein übermütiger Poser mit seiner aufgemotzten Protzkare nicht ins Gewicht, der auf Schleichwegen unterwegs ist. "Der gibt bald auf, er hat heute keine Zuschauer", bemerkt Pressesprecher Norbert Schätzle süffisant.

Über den Bahnhofsvorplatz wehen Papierreste wie die vertrockneten Graskugeln in Westernfilmen. Eine Handvoll Polizisten wirkt verloren vor dem normalerweise lebhaften Bahnknoten. Auf den Planken, der prächtig illuminierten Flaniermeile, könnten sich heute Fuchs und Hase "Gute Nacht!" sagen. Selbst die Ratten, die in der Kanalisation hausen, scheinen der Grabesstille nicht zu trauen und bleiben lieber in Deckung.

In den Straßenbahnen, die noch unterwegs sind, sitzt meist nur noch der Fahrer. Selbst an Brennpunkten wie den G-Quadraten, dem Jungbusch oder der Neckarstadt, wo der Polizei oft Respektlosigkeit entgegenschlägt, herrscht Friede, Freude, Eierkuchen.

Die mobilen Streifen sind locker. Und wenn sie dann doch einmal jemanden unerlaubt spät durch die Nacht huschen sehen, reicht schon eine kleine, aber bestimmte Ansprache aus dem Wagenfenster. Oberbürgermeister Peter Kurz und die Stadt haben zunächst zehn Tage für den Pilotversuch vorgesehen, auf diese Weise die Ausbreitung des Virus zu stoppen. "Viele Neuinfektionen treten bei Menschen auf, die sich im privaten Kreis infiziert haben", sagt der SPD-Politiker, der die Polizisten bei der Kontrolle begleitet.

Doch seine Argumente kommen nicht überall an. "Die Kneipen sind doch sowieso alle zu. Ist Corona zwischen 21 und 5 Uhr schlimmer als bei Tag?", hinterfragt eine Autofahrerin den Sondereinsatz, für den Hunderte Polizeibeamte Nachtdienst schieben müssen. Sie bleibt an diesem Abend der Zäsur nicht die einzige, die sich mehr Aufklärung über den Sinn der ersten Ausgangssperre Mannheims seit 75 Jahren wünscht.

Update: Sonntag, 6. Dezember 2020, 19.22 Uhr

Polizei kontrolliert Ausgangsbeschränkung

Mannheim. (pol/mare) Mit massiver Präsenz hat die Polizei am Wochenende die jüngst in Kraft getretene Ausgangsbeschränkung kontrolliert. Das teilen die Beamten mit.

Die Verordnung war am Freitag in Kraft getreten. Die Polizei überwachte mit rund 70 Einsatzkräften die Einhaltung der Regeln. Dafür wurden sowohl mobile als auch stationäre Kontrollen durchgeführt, die Beamten waren zudem verstärkt zu Fuß auf Streife.

Es gab drei Kontrollstellen: in der Augustaanlage, in der Neckarauer Straße und im Kaiserring. Ab 21 Uhr wurden in 2 Stunden 460 Autos angehalten und 545 kontrolliert. In 14 Fällen gab es dabei Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung. Neun Personen hielten sich nicht an die gängigen Corona-Regeln und wurden dafür mit einem Bußgeld belegt.

Mehr Verstöße gab es in den Stadtteilen, in denen mobile Streifen unterwegs waren. Hier wurden 171 Autos angehalten und 292 Personen kontrolliert. Das Ergebnis: 41 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung, acht Menschen missachteten die Corona-Regeln.

Insgesamt fällt das Fazit der Polizei aber positiv aus. Schon um 22 habe der Verkehr in der Innenstadt merklich nachgelassen, so die Polizei. Kurz nach 23 Uhr war die Innenstadt rund um die Planken, den Paradeplatz, die Breite Straße und den Marktplatz praktisch menschenleer. In den Stadtteilen war ab 1 Uhr nur noch marginal Verkehr feststellbar.

Insgesamt wurden Freitagnacht 631 Fahrzeuge angehalten und 837 Menschen kontrolliert. 55 Personen hatten keinen Grund, unterwegs zu sein und verstießen so gegen die Ausgangsbeschränkung. Der Weg von und zur Arbeit wurde im übrigen von 80 Prozent als Begründung genannt, warum sie noch unterwegs waren. Danach folgten familiäre Gründe. Wer gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen hatte, wurde am ersten Abend noch nicht bestraft.

13 Bußgelder wurden gegen Personen verhängt, die gegen die regulären Corona-Regeln verstoßen hatten.

In der zweiten Nacht der Ausgangsbeschränkung umfassten die stationären Kontrollen die Casterfeldstraße und die Bismarckstraße. Im Vergleich zur ersten Nacht, zeigte sich in der Nacht zum Sonntag ein etwas anderes Bild.

Insgesamt wurden 294 Fahrzeuge und 407 Personen kontrolliert. Obwohl in der Nacht zum Sonntag, im Vergleich zur vorangegangenen Nacht wesentlich weniger Fahrzeuge und Personen in der Innenstadt und in den Stadtteilen unterwegs waren, wurden 189 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung festgestellt. Dies betraf allerdings nur zu einem geringen Teil die Mannheimer Bevölkerung, die ihrerseits zum weitaus größten Teil triftige Gründe wie die Wege von oder zur Arbeit oder familiäre Gründe ins Feld führten.

Vielmehr wurden fast nur Personen kontrolliert, die auch von weit her anreisten, um in Mannheim auszugehen und denen die Ausgangsbeschränkung nicht bekannt war.

Die ganz große Mehrheit war einsichtig und zeigte Verständnis, weshalb es bei aufklärenden Gesprächen blieb. Gegen fünf Personen wurden allerdings Bußgeldverfahren eingeleitet. Sie hatten sich absolut uneinsichtig gezeigt und wollten die Beschränkungen nicht einhalten. Zusätzlich wurde ihnen ein Platzverweis für das Stadtgebiet Mannheim ausgesprochen, denen sie mürrisch nachkamen.

Darüber hinaus wurden zehn Verstöße gegen die Corona-Regeln registriert, die ebenfalls zur Anzeige kommen werden.

Die Polizei zeigt sich zufrieden mit dem Verhalten der Mannheimer. "Ein großes Lob an die Mannheimer Bevölkerung", sagt Polizeipräsident Andreas Stenger. Dennoch werden die Ordnungshüter auch in den folgenden Tagen verstärkt Präsenz zeigen und die Einhaltung der Regeln kontrollieren.

Update: Sonntag, 6. Dezember 2020, 13.27 Uhr