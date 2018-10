Von Olivia Kaiser

Mannheim. Eigentlich sind die Planken eine Fußgängerzone. Allerdings eine mit immer mehr Verkehr. Lieferfahrzeuge dürfen die Planken zwar offiziell bis 11 Uhr befahren, doch nicht jeder hält sich an die Regelung. Wer um die Mittagszeit auf der Einkaufsmeile flanieren will, muss öfter mal einem Kleinlaster ausweichen, aber auch Privatautos, deren Fahrer die Planken durch die Seitenstraßen queren. Genau diese Seitenstraßen - die P- und O-Quadrate - rücken jetzt in den Fokus. "Die Zufahrtsregelungen werden seit geraumer Zeit diskutiert, denn die Situation der letzten Jahre hatte immer Grund zu Beschwerden gegeben", heißt es in einer Mitteilung der Mannheimer Stadtverwaltung. "Unberechtigtes Befahren und Parken hat immer wieder zu gefährlichen Situationen für Fußgänger geführt. Zudem wurden immer wieder Zugänge zu Ladengeschäften verstellt."

Schon jetzt sind drei Seitenstraßen der Planken mit festen Pollern gesperrt. Dabei soll es aber nicht bleiben. Die Stadtverwaltung hat drei Varianten entwickelt:

Variante 1: Versenkbare Poller sperren drei weitere Seitenstraßen auf Seiten der O-Quadrate von 11 bis 24 Uhr.

Variante 2: Versenkbare Poller sperren sechs Seitenstraßen auf Seiten der O- und P-Quadrate von 11 bis 24 Uhr. So ist das Einfahren in die Fußgängerzone nur an den Gleisdreiecken an Paradeplatz und Wasserturm möglich.

Variante 3: Der kommunale Ordnungsdienst erhöht seine Präsenz mit zwei Doppelstreifen zwischen 11 und 20 Uhr an sechs Tagen die der Woche.

Die Planungen hierfür sind für alle Interessierten bis Montag, 29. Oktober, können die Bürger die drei Entwürfe im ersten Obergeschoss des Stadthauses in N 1 einsehen. Eine Infoveranstaltung für die Anrainer hat bereits stattgefunden. Zudem haben alle Mannheimer Bürger die Möglichkeit, an einer Online-Umfrage teilzunehmen. Eine der drei Varianten soll dann nach der Fertigstellung der Planken einen Monat lang getestet werden.

Die Mitglieder der Werbegemeinschaft Mannheim City begrüßen die Planungen. Momentan diskutieren sie zwar noch, welche Variante sie bevorzugen. Doch dass gehandelt werden müsse, sei unstrittig, erklärte Lutz Pauels, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft. "Allerdings muss man dann die Konsequenzen genau abwägen."

Wer wann wo in die Planken einfahren dürfe, müsse genau geregelt sein - ebenso Ausnahmen wie beispielsweise wichtige Medikamentenlieferungen für Apotheken oder Notfälle wie einen Wasserrohrbruch. Welche Variante dann 2019 getestet wird, entscheidet die Stadtspitze unter Einbeziehung der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung und der Empfehlung der Werbegemeinschaft. Der Zeitpunkt der Testphase steht allerdings noch nicht fest.

Die Plankensanierung schließt eine Sanierung der Seitenstraßen nicht mit ein. Allerdings ist der Belag deutlich in die Jahre gekommen und ist in einigen der Planken-Seitenarme nicht nur in sehr schlechtem Zustand, sondern besteht auch aus einem wahren Sammelsurium verschiedenster Pflasterbeläge.

Deshalb würde die Stadtverwaltung die Seitenstraßen zwischen 2020 und 2022 gern ebenfalls sanieren und an das Design der Planken anpassen, wie ein Stadtsprecher gegenüber der RNZ erklärte. Das wäre auch im Sinn der gewerbetreibenden in der Innenstadt. Allerdings gibt es noch keinen entsprechenden Beschluss von Seiten des Mannheimer Gemeinderats.