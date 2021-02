Mannheim. (pol/make) In Luzenberg ist ein 28-jähriger Fahrer eines Pizzalieferservices am Montagabend Opfer eines Raubüberfalls geworden. Laut Polizeiangaben hatte ein Unbekannter um kurz nach 20 Uhr Pizza zur Lieferung in die Sandhofer Straße bestellt. Beim Eintreffen des Fahrers an der Lieferadresse - kurz nach 23 Uhr - wurde diesem zunächst nicht geöffnet.

Als daraufhin zwei Männer an dem Mann vorbeiliefen, fragte er, ob diese Pizza bestellt hätten. Diese bejahten und einer der Männer schlug daraufhin unvermittelt mit einem Stuhlbein mehrfach auf den 28-Jährigen ein und forderten die Herausgabe dessen Geldbeutels. Als dieser diese verweigerte und sich wehrte, schlugen beide Männer auf ihr Opfer ein. Sie entwendeten ihm daraufhin die Geldbörse, das Mobiltelefon sowie ein Paar kabellose Kopfhörer. Anschließend flüchteten sie in Richtung Waldhofstraße.

Der 28-Jährige erlitt durch die Angriffe massive Verletzungen im Gesicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer: 0621/174-4444 zu melden.