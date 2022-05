Mannheim. (dpa/lsw) Beim Maimarktturnier in Mannheim ist ein Pferd eingeschläfert worden. Der Wallach der südbadischen Springreiterin Pia Reich verletzte sich bei einem Sturz am Montag so schwer, dass er "nach Rücksprache mit Besitzer und Reiterin eingeschläfert wurde, um ihm Schmerzen und Leiden zu ersparen", sagte der behandelnde Tierarzt. Das Pferd PB Maserati erlitt einen Trümmerbruch am Ellbogen des Vorderbeins.