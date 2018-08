Mannheim. (RNZ) Weil es immer wieder dazu kommt, dass Menschen von Hunden gebissen werden, fordert die Tierrechtsorganisation Peta die Einführung eines sogenannten Hundeführerscheins in Baden-Württemberg. Konkreter Anlass war ein Vorfall am Dienstag in Mannheim: Ein 58-jähriger Mann wurde vor einem Hofladen von einem freilaufenden Hund gebissen. Als der Mann sich nach den Öffnungszeiten erkundigte, rannte der Hund auf ihn zu und biss unvermittelt in seinen Unterarm. Die Hofeigentümerin kam ihm zur Hilfe, bevor der Hund erneut zubeißen konnte. Aufgrund der Verletzungen musste der Mann in ein Krankenhaus. Gegen den Halter wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

"Meist liegt das Problem nicht beim Hund, sondern am anderen Ende der Leine. Viele Halter können ihre Vierbeiner nicht richtig einschätzen. Somit ist die wahre Ursache für Beißattacken bei ihnen zu suchen - nicht beim Tier. Den Hund auf dem Hof frei herumlaufen zu lassen, war fahrlässig und verantwortungslos", erklärt Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. "Jeder Hund, der falsch gehalten oder behandelt wird, kann zu einer Gefahr für Mensch und Tier werden."

Der Hundeführerschein sieht vor, dass künftige Hundehalter einen Theoriekurs absolvieren, bevor sie sich das Tier anschaffen. Der Kurs vermittelt Fachwissen über eine tiergerechte Haltung. Anschließend folgt für Halter und Hund ein gemeinsames obligatorisches Praxisseminar in einer Hundeschule. Ein solcher Nachweis könne sicherstellen, dass Hundehalter sachkundig mit ihrem Tier umgehen und die Signale ihres Vierbeiners richtig deuten, so Hoger. Eine funktionierende Kommunikation zwischen Hund und Halter ist unerlässlich, um Beißvorfälle zu verhindern. Zudem vermittelt das Training Kenntnisse über die Anforderungen der Hundehaltung, die für ein tiergerechtes Leben der Hunde unerlässlich sind.

Als erstes deutsches Bundesland hat Niedersachsen einen Sachkundenachweis für Hundehalter beschlossen - der allgemeine Hundeführerschein ist dort seit Juli 2013 verpflichtend. Laut Peta wurde nach drei Jahren eine Reduzierung von Vorfällen erreicht. In Mannheim gilt eine zweijährige Steuerbefreiung für alle Hunde, deren Halter den Hundeführerschein nach dem 1. Januar 2016 erworben haben. Die Einführung eines Hundeführerscheins hat für die Tierrechtsorganisation einen weiteren Vorteil: Sie kann Menschen von einem eventuellen Impulskauf abhalten. Jedes Jahr landen 80.000 Hunde in deutschen Tierheimen, darunter viele Tiere, die unüberlegt "angeschafft" wurden.