Mannheim. (RNZ) Die Veranstaltungsreihe "Stadtbibliothek der Zukunft" widmet sich im Herbst der Weiterentwicklung von Bibliotheken und der Rolle des Lesens im Alltag. Dazu lädt Mannheims Bildungsbürgermeisterin zu einer Reihe von Vorträgen ein.

"Angesichts der aktuellen Planungen für den Neubau der Stadtbibliothek Mannheim sind die Vorträge daher von besonderem Interesse für die Zukunftskonzeption dieser wichtigen kommunalen Bildungseinrichtung", erklärt Ulrike Freundlieb.

Mit der Veranstaltungsreihe wendet sich die Stadtbibliothek seit dem Jahr 2014 an die Öffentlichkeit, um den Prozess der Weiterentwicklung der Stadtbibliothek zu begleiten. "Die einzelnen Vorträge waren bisher immer sehr gut besucht und wir konnten wertvolle Erkenntnisse für die Konzeption unserer Stadtbibliothek gewinnen", lobt der Leiter der Stadtbibliothek, Bernd Schmid-Ruhe, die Reihe.

Am Donnerstag, 4. Oktober, hält Christoph Deeg, Strategie-Entwickler und Berater, einen Vortrag zur Zukunft der Bibliotheken im digitalen Zeitalter. Er heißt "Paradiesvogel Bibliothek - wie die Digitalisierung alles in der Bibliothek verändern wird". Mit provokanten Thesen hinterfragt er nicht nur altgediente Klischees, sondern formuliert auch Vorschläge für die Bibliotheksarbeit der Zukunft.

Am Donnerstag, 18. Oktober, nimmt Andreas Mittrowan, Bibliothekarischer Direktor, mit auf eine Reise in die "Zukunft des Lesens und der Bibliotheken". Er beschäftigt sich vor allem mit der Relevanz-Frage.

Am Dienstag, 6. November, besucht schließlich Lutz Heymann von der Stiftung Lesen die Stadtbibliothek, um über diverse Studien zum Thema Lesen zu berichten, insbesondere von der neuen Vorlesestudie 2018. Sein Thema lautet: "Stellenwert des Lesens". An diesem Tag ist Bildungsbürgermeisterin Freundlieb anwesend und diskutiert im Anschluss an den Vortrag mit den Zuschauern.

Die Veranstaltungen finden jeweils um 19 Uhr im Dalberghaus statt. Nach den etwa 45-minütigen Vorträgen besteht die Gelegenheit für Rückfragen und eine Diskussion.

Info: Ein Programm und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.mannheim.de