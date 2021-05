Von Alexander Albrecht und Olivia Kaiser

Mannheim. Friedlich ist die Stimmung auf dem Friedensplatz von Anfang an nicht, zu viele Emotionen brechen sich bei der Kundgebung für ein freies Palästina am Samstagnachmittag Bahn. Die Stadt hatte im Vorfeld insgesamt 150 Teilnehmer zugelassen – am Ende werden es mehr als dreimal so viele sein. In der City kommt es zu kleineren Aufläufen von Personen, die am Friedensplatz abgewiesen worden waren. Die Polizei ist in ständiger Alarmbereitschaft.

Organisatoren und Redner schlagen auf der Bühne zunächst vergleichsweise moderate Töne ein. "Wir haben vorher in den Sozialen Netzwerke klargestellt, dass wir keine antisemitischen Parolen dulden", sagt der Ludwigshafener Rafat aus dem vierköpfigen Veranstaltungsteam. Hinter Absperrgittern sind indes radikalere Parolen zu hören. Eine Gruppe verlangt sinngemäß, die Al-Aksa-Moschee in Jerusalem mit dem eigenen Blut zu verteidigen. "Allahu akbar"-Rufe ("Allah ist größer") wirken wie ein Fanal. Auch der Ruf "Kindermörder Israel" ertönt. Den Veranstaltern entgleitet zunehmend die Kontrolle, die Situation eskaliert.

Immer mehr Teilnehmer, vor allem junge Leute, strömen von der Bühne weg zu den Demonstranten an den Absperrungen. Starke Polizeikräfte verhindern, dass es zu einer "Vereinigung" kommt. Vereinzelt sind auch Fahnen der Terrororganisation Hamas zu sehen. Anti-Konflikt-Teams der Polizei dringen bei Gesprächen kaum noch durch. Abstandsregeln werden genauso missachtet wie die Pflicht, eine Maske zu tragen. Die Organisatoren und ihr Securitypersonal haben die Lage nicht mehr im Griff. Letztlich zieht die Versammlungsbehörde die Reißleine.

Um Punkt 17.30 Uhr verkündet ein Polizist das vorzeitige Ende der Kundgebung. Die Teilnehmer sollen das Gelände gegenüber dem Carl-Benz-Stadion in Kleingruppen verlassen und sich Richtung Verwaltungsgerichtshof aufmachen. Ordner brüllen Demonstranten an, friedlich zu bleiben. Die Polizei macht jetzt ernst und geht geballt auf die Protestierenden zu, damit sich diese von dem Areal entfernen. Immer wieder rennen Teilnehmer panikartig in alle Richtungen davon. Ein Mann verbrennt eine israelische Flagge, wird festgenommen und wegen Volksverhetzung angezeigt. Das Anzünden einer weiteren Fahne können die Ordnungskräfte verhindern.

Auf dem Weg gen Innenstadt spielen sich chaotische Szenen ab. Unzählige Beamte sind zu Fuß oder in großen Einsatzwagen unterwegs. Hupende Demonstranten veranstalten einen Autokorso. Die Kennzeichen zeigen, dass viele Teilnehmer aus der Pfalz, Baden und Südhessen, aber auch Reutlingen oder Frankfurt nach Mannheim gekommen sind. Einzelne Straßen werden kurzzeitig gesperrt. Nichts geht mehr. Einige Teilnehmer gehen äußerst aggressiv gegen die Einsatzkräfte vor, werfen mit Steinen und Stöcken auf sie. Drei Beamte ziehen sich leichte Verletzungen zu.

Eine Gruppe von mehr als 300 Demonstranten missachtet die Anweisungen der Polizei und biegt mehr oder weniger geschlossen in die Augustaanlage ab. Dort werden sie schließlich eingekesselt. Unter den Eingeschlossenen befindet sich ein bärtiger Mann, der per Megafon Hass und Hetze schürt. Er ist einer der Ersten, der von den Polizisten aus dem Pulk "herausgezogen" und festgenommen wird. Die restlichen Teilnehmer bleiben, abgesehen von einzelnen Scharmützeln, friedlich. Die Sache hat für sie allerdings ein Nachspiel. Von allen werden die Personalien festgestellt und Fotos angefertigt. Sie müssen wegen möglicher Verstöße gegen das Versammlungsgesetz mit einer Anzeige rechnen. Und sie erhalten vor Ort einen Platzverweis. Manche von ihnen könnten hinter den vorherigen Angriffen auf Beamte stecken.

Auf dem Ring geht der Autokorso weiter. Die Teilnehmer hupen, schreien, schwenken palästinensische, türkische und syrische Flaggen. Ein Polizeihubschrauber kreist über der Innenstadt. Am Plankenkopf haben sich etwa 30 junge Menschen versammelt, eine Hamas-Flagge wird geschwenkt. Die Grenzen zwischen Kundgebung zu Party sind fließend. Nicht so ein paar 100 Meter weiter: Knapp 50 Personen kesselt die Polizei in der Breiten Straße unweit der Synagoge ein. Die wird mit einem hohen Polizeiaufgebot bewacht, doch es bleibt ruhig. Siegfried Kollmar, derzeit Leiter des Polizeipräsidiums Mannheim, will die Vorfälle rasch aufklären und hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Bislang haben die Beamten 16 Strafverfahren wegen Volksverhetzung, gefährlicher und gemeinschaftlicher Körperverletzung sowie Widerstands gegen Einsatzkräfte und Beleidigung eingeleitet.

Update: Sonntag, 16. Mai 2021, 20.29 Uhr

Polizei greift beim Verbrennen einer Israel-Flagge ein

Mannheim. (dpa/pol/mün) Bei propalästinensischen Kundgebungen in Baden-Württemberg kam es zu Konflikte zwischen Polizei und Gegendemonstranten. In Mannheim wurden Polizisten mit Steinen beworfen, nachdem die Versammlungsbehörde die Veranstaltung untersagt hatte. Die Veranstaltungen am Samstag gehörten zu mehreren in ganz Deutschland zum "Tag der Nakba" (Katastrophe) am 15. Mai, an dem die Palästinenser an ihr Leid und die Vertreibung im Zuge der Gründung des israelischen Staates 1948 erinnern.

Eine Kundgebung für 150 Menschen war am Samstag auf dem Mannheimer Friedensplatz genehmigt worden - 500 Menschen insgesamt wurden auf dem Areal letztendlich zugelassen. Nach Angaben der Polizei habe theoretisch der Mindestabstand eingehalten werden können. Weitere Teilnehmer wurde der Zutritt verweigert.

Während der Versammlung kam es immer wieder zu Unterschreitungen der Abstandsregelungen und anderen Missachtungen der Versammlungsauflagen, heißt es im Polizeibericht. Trotz der Aufrufe des Versammlungsleiters an die Teilnehmer und einer kurzfristigen Unterbrechung der Versammlung gelang es nicht, die Demonstranten zur Einhaltung der Auflagen zu bewegen. Letztendlich musste die Versammlungsbehörde der Stadt Mannheim die Versammlung um 17.30 Uhr auflösen.

Unmittelbar nach Ende der Versammlung wurde auf dem Versammlungsgelände von einem Teilnehmer eine israelische Flagge verbrannt. Der Mann wurde festgenommen und wird nun wegen Volksverhetzung angezeigt, berichtet die Polizei. Das Anzünden einer zweiten Flagge konnte durch die Einsatzkräfte sofort verhindert werden. Weiter wurden Personen festgenommen, die ein Banner mit strafrechtlich relevanten Inhalten hielten.

Darüber hinaus gingen mehrere Versammlungsteilnehmer äußerst aggressiv gegen die Ordner und die Einsatzkräfte vor. Dabei warfen sie mit Steinen und Stöcken auf die Beamten, wobei drei leicht verletzt wurden, heißt es im Polizeibericht.

Viele Versammlungsteilnehmer liefen im Anschluss in Richtung Innenstadtbereich. Sie schlossen sich teilweise zu großen Personengruppen zusammen. 311 Personen wurden in der Augusta-Anlage von starken Polizeikräften festgesetzt, eine weitere 47-köpfige Gruppe in der Breiten Straße/Q1.

Von allen Personen wurden die Identitäten festgestellt und Platzverweise erteilt. Sie werden wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angezeigt. Es besteht auch der Verdacht, dass unter den festgehaltenen Beteiligte des Angriffs auf die Polizeibeamten waren.

Um die Geschehnisse zeitnah aufzuklären, hat der derzeitige Leiter des Polizeipräsidiums Mannheim, Polizeivizepräsident Kollmar, eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Sie soll den Landfriedensbruch, die Angriffe auf die Polizeibeamten und alle festgestellten Verstöße zeitnah aufklären.

Zur Unterstützung der Einsatz- und Ermittlungsmaßnahmen war ein Polizeihubschrauber im Stadtgebiet eingesetzt.

Insgesamt wurden von 358 Personen die Identität festgestellt und ihnen Platzverweise erteilt. Gegen alle 358 wird nun wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Versammlungsgesetz ermittelt. Zudem wurden 16 Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Volksverhetzung, gefährlicher und gemeinschaftlicher Körperverletzungen, Widerstand gegen Vollstreckungskräfte und Beleidigung.

In Stuttgart kam es bei einer pro-palästinensischen Kundgebung am Samstag zu tumultartigen Szenen. Fotos vom Marienplatz zeigten, wie Menschen Demonstranten abwehrten und Polizisten Demo-Teilnehmer am Boden festhielten. Die Polizei teilte am frühen Sonntagmorgen mit, im Laufe der Versammlung sei die Stimmung gekippt: "Zwischen Teilen der palästinensischen, kurdischen und türkischen Demonstranten" sei es "zu verbalen Anfeindungen, verbotenen Ausrufen und Provokationen" gekommen. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung seien zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Es sei - auch nach Flaschenwürfen in Richtung der Beamten - niemand verletzt worden.

Danach sei die Kundgebung jedoch beendet worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Zahl der Teilnehmer nannte sie nicht. Ein Polizeisprecher hatte zunächst nur gesagt, es seien deutlich mehr Menschen als die angemeldeten 50 gekommen, zugleich habe es auch Gegendemonstranten gegeben. Nach Ende der Kundgebung bildeten sich nach Polizeiangaben Spontan-Aufzüge. Es sei zu mehreren strafbaren Handlungen gekommen, unter anderem drei Raubdelikte, wobei jeweils Fahnen entwendet worden seien. Zudem kam es körperlichen Auseinandersetzungen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Auch in Freiburg sprach die Polizei von teils aufgeheizter Stimmung bei einer ebenfalls von der Initiative "Palästina spricht" organisierten Kundgebung mit bis zu 600 Teilnehmern. Dort wurden auch Transparente mit provozierendem - aber nicht strafrechtlich relevantem - Inhalt gezeigt. Sowohl der Versammlungsleiter als auch die Polizei hätten die Teilnehmer dazu gebracht, dies zu unterlassen, hieß es.

Zuvor waren auf demselben Platz Gottesdienste der jüdischen Gemeinde abgehalten worden. Dabei beleidigte ein 17-Jähriger deutscher Staatsangehörigkeit einen Mann jüdischen Glaubens, wie die Polizei mitteilte. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.