Mannheim/Ulm. (dpa) Der Mannheimer SPD-Oberbürgermeister Peter Kurz ist zum neuen Präsidenten des Städtetags in Baden-Württemberg gewählt worden. Der Vorstand des Kommunalverbandes kürte ihn am Montag in Ulm einstimmig zum Nachfolger von Dieter Salomon. Der ehemalige grüne Freiburger Oberbürgermeister scheidet nach einer Wahlniederlage aus dem Spitzenamt aus. Der gebürtige Mannheimer Kurz ist seit mehr als zehn Jahren Mitglied des Vorstands des Städtetags. Er tritt sein neues zweijähriges Amt Anfang Juli an.

Kurz sagte nach seiner Wahl: "Mir ist es ein Anliegen, deutlich zu machen, dass die Rolle der Städte für die Bewältigung vieler Zukunftsfragen entscheidend ist." Der Jurist wurde 2007 zum Oberbürgermeister der Quadratestadt gewählt und 2015 für acht Jahre im Amt bestätigt. Der 55-Jährige führt die Verwaltung der drittgrößten Stadt im Land mit fast 307.000 Einwohnern.

Der Verband ist die Stimme von 189 Gemeinden und Städten sowie einigen Verbänden im Südwesten.