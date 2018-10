Von Jan Millenet

Mannheim. Die Neckarastadt-West gilt als Stadtteil mit vielen Problemen und als Schmelztiegel vieler Nationen - die allerdings eher nebeneinander statt miteinander leben. Nun soll sich das Viertel ändern und die Menschen enger zusammenrücken. Einige Maßnahmen spielen sich im städtebaulichen Bereich ab, so zum Beispiel die Umwandlung des Neumarkts, der in Zukunft wieder verstärkt Treff- und Mittelpunkt des Stadtteils werden soll. Ergebnisse eines Gestaltungswettbewerbs setzen nun erste Signale.

Um einen öffentlichen Platz zu beleben, braucht es Aufenthaltsqualität. Die hat der Neumarkt inmitten der Neckarstadt-West heute nicht wirklich. Mit dem 2014 eröffneten Kulturkiosk ging es schon einen großen Schritt in die richtige Richtung. Das Kiosk ist beliebt und Anlaufstelle für Junge und Kulturbegeisterte. Doch der Neumarkt hat eigentlich noch mehr zu bieten: Bäume, Wiesen, einen Spielplatz. Was fehlt, sind die Menschen, die sich dort aufhalten.

Die Gründe liegen auf der Hand. Oder vielmehr auf dem Boden: Die Wiese dient vornehmlich als Hundeklo. Auch der Spielplatz ist sichtbar in die Jahre gekommen, es fehlen passende Sitzgelegenheiten und letztlich eine angenehme Atmosphäre. "Wir wollen wieder öffentliche Plätze mit Aufenthaltsqualität schaffen", sagt Achim Judt, Geschäftsführer der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP, mit Blick auf die Neckarstadt-West. Und mit Blick auf den Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs zur Optimierung des Neumarkts.

Wirklich viel wird sich allerdings nicht tun. "Die Eingriffe sind eher minimalinvasiv, eine Art Akupunktur", so Judt. Stadtplaner Christian Konowalcyzk bestätigt: "Wir wollen den Neumarkt nicht auf links machen." Dennoch sollen die kleinen Eingriffe jede Menge bewirken. "Der Platz soll ein Ort der Begegnung unterschiedlicher Kulturen und Nationen werden. Ein Ort der Akzeptanz und Toleranz", hofft Judt.

Dafür sieht das Gewinner-Büro aus Köln, die Greenbox-Landschaftsarchitekten, im Verbund mit Stadtplanern unter anderem einen Pavillon vor, der zumindest während der Projektphase Platz für Ausstellungen und Informationen bietet. Eventuell, so der Fachbereichsleiter der Stadtplanung, Klaus Elliger, werde er auch darüber hinaus genutzt. Ferner soll der Spielplatz erneuert werden, unter Beteiligung der Bevölkerung. Und die "Hundeklo-Wiese" soll wieder einladender werden, zum Beispiel mit netten Sitzgelegenheiten. Alles in allem soll der bislang dreigeteilte Platz jedoch wieder zu einer Einheit zusammenwachsen, offener und freundlicher erscheinen.

Wichtig sei, so Christian Konowalcyzk, dass die Bewohner mit einbezogen werden. Entweder, indem sie selbst mit Hand anlegen oder Ideen entwickeln. "Sie sollen sich mit dem Platz identifizieren." Dass dies jedoch gar nicht so einfach ist, zeigte sich in den 90er-Jahren, als der Neumarkt schon einmal umgestaltet wurde. Mit dem Ergebnis, dass er heute nicht mehr gut bei der Bevölkerung ankommt - zu undurchsichtig, zu schmutzig, zu viele Barrieren. Und zu viel Verkehr, der in Zukunft in diesem Bereich ebenfalls etwas beruhigt werden soll.