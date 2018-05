Mannheim. (hwz) Teil der Neukonzeption der Mannheimer Stadtparks ist ein modernes Kassensystem, mit dessen Einführung ab Juli begonnen wird. Schrittweise. Denn damit einher gehen Umbauarbeiten in den jeweiligen Eingangsbereichen ebenso wie der Umtausch von Jahreskarten, die es dann künftig im Scheckkartenformat gibt. Die Stadtpark gGmbh setzt auf ein Einlasssystem, bestehend aus Eingängen mit Kasse plus automatisierten Zugangsmöglichkeiten für diejenigen, die eine Dauerkarte besitzen oder ihre Karten zuvor an einer Kasse oder im Webshop gekauft haben. "Eingang mit Kasse ist dabei nicht gleichbedeutend mit Kassenautomat", betont Stadtpark gGmbh-Geschäftsführer Joachim Költzsch.

Im Luisen- und im Herzogenriedpark gibt es zwar weiterhin mit Personal besetzte Eingänge. Allerdings sollen sich durch das Entkoppeln von Kasse und Zugang gerade bei Großveranstaltungen wie Parkfesten oder bei den Winterlichten die Besucherströme besser lenken lassen. Wer bereits ein Ticket hat, muss nicht im Eingangsbereich anstehen, sondern kann künftig über die mit Ticketlesegeräten automatisierten Drehkreuze eintreten. Alle Zugänge sind barrierefrei und für Rollatoren, Kinderwagen und Rollstuhl passierbar. An jeder neuen Kasse kann dann mit EC-Karte bezahlt werden.

Für den Luisenpark plant die gemeinnützige Stadtpark GmbH einen weiteren und damit fünften Eingang an der Ecke Ludwig-Ratzel-Straße/Oberer Luisenpark. Er soll wie der Haupteingang und der Eingang am Fernmeldeturm mit den neuen, sechseckigen Kassenhäusern ausgestattet werden. "Der Aufsichtsrat ist informiert und teilt unsere Pläne. Der Bauantrag ist gestellt", informierte Költzsch und bestätigt, dass Anwohner Bedenken wegen erhöhter Lärmbelastungen geäußert haben. "Wir haben mit ihnen gesprochen, was wir vorhaben", so Költzsch zum aktuellen Sachstand. Die Eingänge Unterer Luisenpark und Fichtestraße will man zu automatisierten Eingängen umgestalten. Auf Höhe des Chinesischen Garten einen weiteren neu einzurichten, sei aktuell nicht geplant. Für den Herzogenriedpark sind Zugänge mit Kassenhaus am Haupteingang Neuer Messplatz sowie an der Grenadierstraße vorgesehen. Automatisierte Zugänge für Dauerkarten- oder Webticket-Inhaber wird es an der GBG-Halle und in der Wohnbebauung Herzogenried geben.

Költzsch verspricht Parkbesuchern mit Dauerkarte ein höheres Maß an Flexibilität, da die Zugangszeiten je nach Bedarfslage geregelt und damit unabhängig von den Kassenschlusszeiten programmiert werden können. Gerade für die vielen Läufer im Herzogenriedpark ein Vorteil, da sie künftig bereits schon früher ihre Runden drehen könnten. "Im Luisenpark wiederum können wir das System so programmieren, dass sie auch in den späteren Abendstunden noch einen Spaziergang machen können", nennt er Beispiele. Auf die einzelnen Gewerke verteilt, investiert die Stadtpark gGmbH über eine Million Euro in das Projekt.

Wichtig für die aktuell rund 40.000 Dauerkarteninhaber: Sie können ab Mitte Juli an allen Kassen ihre alte Jahreskarte in die im neuen Format umtauschen. Bei den automatisierten Eingängen ist das nur bis zu deren Umbau möglich: an der GBG-Halle bis Mitte August, an Fichtestraße, Unterer Luisenpark und Wohnbebauung Herzogenried bis Mitte Oktober.

Info: Nach Angabe der Stadtpark gGmbH besuchen den Luisenpark pro Jahr zwischen 900.000 und 1,2 Millionen Menschen. Im Herzogenriedpark sind es im gleichen Zeitraum zwischen 300.000 und 380.000. Weitere Infos unter www.luisenpark.de und www.herzogenriedpark.de