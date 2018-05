Mannheim. (pol/fjm) Ein 23-jähriger Mann hat sich am frühen Mittwochmorgen in der Neckarstadt eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Sein VW Golf war um kurz nach 4 Uhr morgens einer Polizeistreife bei einer Verkehrskontrolle in der Untermühlaustraße aufgefallen. Als die Beamten ihm eindeutig signalisierten anzuhalten, bog der 23-Jährige in die Zeppelinstraße ab und versuchte, die Polizisten abzuhängen.

Während der Verfolgungsjagd schaltete er das Licht des Autos ab und fuhr weiter durch die Neckarstadt, in der Waldhofstraße auch entgegen der Fahrtrichtung. Danach raste er über die Bundesstraße 44 in Richtung Sandhofen. Dabei verursachte er in der Schienenstraße in Höhe des Bahnhofs Waldhof einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend weiter in Richtung Sandhofen. Dort ging die Flucht weiter auf die Autobahn 6 in Richtung Ludwigshafen. Bei seiner Flucht fuhr der Mann mit Geschwindigkeiten von bis zu 170 Kilometern pro Stunde. An der Anschlussstelle Grünstadt raste der VW-Fahrer weiter in Richtung Bockenheim, wo er über Feldwege zu fliehen versuchte.

Währenddessen kamen weitere Streifenfahrzeuge der Polizei Rheinland-Pfalz zur Unterstützung hinzu. Ein abruptes Ende fand die waghalsige Fahrt schließlich bei Bockenheim, als der Golf-Fahrer im Feld gegen eine Steinmauer fuhr. Der 23-Jährige und sein 61 Jahre alter Beifahrer wurden festgenommen.

Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von über 1,6 Promille, ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Auto und Führerschein wurden sichergestellt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu Unfällen oder Gefährdungen anderer durch die halsbrecherische Flucht geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel. 0621/174-4045 zu melden.