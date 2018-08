Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Bereits am vorvergangenen Freitag, 10. August, entblößte sich ein Mann vor einer 19- und einer 20-Jährigen. Die beiden Frauen waren gegen 21 Uhr zu Fuß im Zaubernußweg in Richtung Pappelallee unterwegs. Plötzlich näherte sich ihnen ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann von hinten. Er lief zunächst an ihnen vorbei, blieb dann stehen, zog seine Hose herunter und begann unter lautem Stöhnen an seinem Geschlechtsteil herumzuhantieren. Dabei suchte er den Blickkontakt zu den zwei Frauen. Diese flüchteten daraufhin.

Der Täter soll etwa 40 bis 50 Jahre alt sein, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur mit Bauchansatz, eine helle Hautfarbe, ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Er hatte helle, blonde bis graue Haare, kurz geschnitten, im vorderen Bereich eine Glatze. Er trug eine braune lange Hose, darunter eine weiße Unterhose und ein rotes Poloshirt. Der Mann soll sich regelmäßig im Umfeld der Landwehrstraße aufhalten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-4444 zu melden.