Mannheim. (pol/rl) Zwischen Montag 20 Uhr und Dienstag 12 Uhr suchten Einbrecher das Vereinshaus der Minigolfanlage an der Radrennbahn in der Neckarstadt heim. Der Täter schlug eine Glasscheibe ein und gelangte so in den Innenraum.

Hier ließ er eine Geldkassette und 40 Minigolfbälle mitgehen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf 900 Euro. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, melde sich bitte unter der 0621/33010 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt.