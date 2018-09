Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Zu einem versuchten Überfall kam es am Theodor-Kutzer-Ufer am Donnerstagmorgen. Die 38-Jährige fuhr gegen 9 Uhr auf einem Parkplatz an der Uniklinik Mannheim, als ihr ein Mann auffiel, der vor einer Parklücke stand. Als sie einparken wollte, gestikulierte der Mann, dass der Platz dafür nicht ausreichen würde. Hierauf parkte die Frau einige Meter entfernt.

Als sie geparkt hatte, kam der Mann zur Beifahrertüre und legte seine Hand auf den Griff einer Schusswaffe, die er im Hosenbund trug. Mit der anderen Hand versuchte er die Beifahrertür zu öffnen, die aber verschlossen war.

Die Frau hupte mehrfach und fuhr dann rückwärts davon, woraufhin auch der Täter sich vom Tatort entfernte.

Der bartlose Mann soll 1,85 Meter groß und etwa 50 Jahre alt sein. Er hat eine schlanke Figur, einen hellen Teint und trug eine lange Jeanshose, ein dunkelblaues Sweatshirt mit Kapuze. Die Kapuze war über den Kopf gezogen, darunter trug er eine verwaschene Basecap.

Die Kriminalpolizei Mannheim sucht dringend nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder das Geschehen beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der 0621/174-4444 an die Ermittler zu wenden.