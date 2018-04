Mannheim. (pol/mare) Geht die Brandserie in Neckarau weiter? Es sieht so aus: Denn Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Brand von Sperrmüll am frühen Samstagmorgen im Stadtteil Neckarau entstanden. Das berichtet die Polizei.

Kurz vor fünf Uhr wurde Polizei und Feuerwehr ein Brand in der Katharinenstraße gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache war Sperrmüll, der vor einem dortigen Anwesen abgestellt war, in Brand geraten. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr wurde das Feuer durch Zeugen gelöscht. Durch den Brand wurde eine Hauswand sowie ein in der Nähe geparkter Mercedes beschädigt.

Hinweise zur Brandursache liegen derzeit nicht vor. Inwiefern der Brand im Zusammenhang mit einer Brandserie in zurückliegender Zeit im Stadtteil Neckarau steht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444, zu melden.