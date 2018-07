Mannheim. (pol/rl) Festgenommen wurde ein per Haftbefehl gesuchter Mann in der Neckarau am Dienstagmittag. Der 30-Jährige war mit einem Opel auf dem Promenadenweg unterwegs, als eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam wurde und ihm folgte. Als der Fahrer die Streife bemerkte, wendete er, gab Gas und raste davon.

Es kam zu einer Verfolgungsjagd. Auf einem Grünstreifen hielt der Opel-Fahrer an, stieg aus und rannte in Richtung Blütenweg. Die Beamten verfolgten den Mann nun ebenfalls zu Fuß. Als sie den Verdächtigen aufforderten, stehen zu bleiben, folgte dieser der Anweisung.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 30-Jährige keinen Ausweise oder Führerschein dabei hatte. Zudem gab er falsche Personalien an. Dabei schöpften die Beamten auch noch den Verdacht, dass der 30-Jährige Marihuana konsumiert hatte, sodass sie ihn auf die Wache brachten.

Hier gestand der Mann, dass er keinen Führerschein besaß und tatsächlich unter Drogeneinfluss stand. Bei der Ermittlung der richtigen Personalien, stellte sich nun heraus, dass der 30-Jährige seit längerem per Haftbefehl gesucht wird. Daraufhin versuchte er aus der Wache zu flüchten, was die Beamten verhindern konnten.

Der 30-Jährige sitzt nun im Gefängnis. Gegen ihn wird nun auch noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss ermittelt.