Mannheim. (pol/mün) In der Nacht zu Sonntag wurde ein 56-jähriger Mann in einer Bar in der Lupinenstraße in der Mannheimer Neckarstadt ausgeraubt.

Laut Polizei soll ein bislang unbekannter Täter dem 56-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihm danach die Geldbörse mit 1.000 Euro Bargeld aus der Hosentasche entwendet haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr.

Der Täter soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß sein. Er habe kurze dunkle Haare und eventuell leichten Bartwuchs. Bekleidet sei er mit einer dunklen Jeanshose, einem dunklen T-Shirt und einer Jeansjacke gewesen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.