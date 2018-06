Mannheim. (pol/red) Am Donnerstag kurz nach 13 Uhr wurde eine 33-jährige Angestellte einer Bäckerei, die sich in einem Einkaufszentrum an der Ecke Maybachstraße/ Max-Joseph-Straße befindet, von einem bislang unbekannten Mann geschlagen und beleidigt.

Der Unbekannte war wohl mit dem Preis einer Laugenbrezel unzufrieden und legte lediglich 20 Cent, anstatt 65 Cent auf den Verkaufstresen. Er schnappte sich dann die Brezel, verließ die Bäckerei und radelte davon.

Die 33-Jährige folgte dem unbekannten Mann und forderte von diesem den Restbetrag oder die Rückgabe der Ware. Der Unbekannte wurde daraufhin aggressiver, beleidigte die Angestellte und schlug ihr mit der Brezeltüte und der Hand gegen die Wange. Danach flüchtete er laut Polizei mit seinem Fahrrad in Richtung Max-Joseph-Straße.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

40-45 Jahre, 170-175 cm, mitteleuropäischer Typ, Mannheimer Dialekt, schmächtig, sonnengebräunt, 3-Tage-Bart, kurze schwarze Haare, violettes Poloshirt, dunkelblaue Jeans.

Zeugen des Vorfalls und Personen, die Auskünfte zu dem Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter 0621 33010 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.