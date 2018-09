Von Wolf Goldschmitt

Mannheim. Orbison, Harrison und Petty sind tot, und Dylan klingt eigentlich schon immer wie aus der Gruft. Aber Jeffrey Lynne, der Fünfte der Supergroup "Travelling Wilburys", lebt. In der ausverkauften Mannheimer SAP-Arena zelebriert das Mastermind des Electric Light Orchestras musikalischen Größenwahn.

Er selbst agiert sparsam wie immer, wanderdünenhaft mit einem Bierdeckelradius. Dafür gibt seine Multi-Instrumenten-Combo den ewigen Radiohits den perfekten Schliff.

"Evil Woman", "Telephone Line", "Livin‘ Thing", "Sweet Talkin’ Woman", "Don’t Bring Me Down", "Shine A Little Love", "Turn To Stone". Einige Chartbreaker fehlen, doch die geniale Lightshow holt das lange Zeit gedämpft jubelnde Publikum zurück in die Zeit der Glitzer-Disco-Kugeln. Die Wunderlampe der Popmusik hat sich stets schamlos bei seinen Idolen, den Beatles, bedient, und die schienen es sogar zu mögen.

Von einem Streit um Urheberrechte ist nichts bekannt. Selbst über dem einzigen neuen Song des Abends, dem anrührenden "When I was a Boy", schwebt der Geist John Lennons. Eine leichte Enttäuschung: Bei "Handle with Care" versucht sich das Ensemble eher mühsam an den "Wilburys".

Im Konzert steht der wortkarge Kauz mit der Fliegerbrille mit zwölf Musikern auf der Bühne. Unter einem virtuellen Ufo agieren neben den üblichen Gitarren und Drums gleich drei Keyboarder, zwei Cellistinnen und eine Geigerin. Denn nur so funktioniert der voluminöse, übrigens gekonnt ausgesteuerte Sound. Der 70-jährige Klangbastler aus England setzt auf schlichte Tonpassagen und schafft es, aus einfachen Liedchen unvergessliche Popmusik zu zaubern.

Nahezu alle der 19 Titel sind höchstens vier Minuten lang, vermeiden lange Soli und passen perfekt auf eine Single, als es so etwas noch gibt. Die Mehrzahl der Besucher zählt zur Generation Ü 50 und erinnert sich noch gut daran. Vielleicht auch noch an "Do Ya" aus dem Jahr 1971, als Lynne zusammen mit Roy Wood die Band "The Move" killt und später ELO gründet.

Nach eineinhalb Stunden pompösem Streichrock hebt Lynne zum brutalen Rausschmeißer an. Bei Chuck Berrys "Roll over Beethoven", jener wilden, wahnwitzigen Vermählung von E- und U-Musik, ist die Menge endlich nicht mehr zu Halten.

Fazit: Die Musik von ELO ist immer noch wie Zuckerwatte. Klebrig, aber doch recht schmackhaft. Und Jeff Lynne, der clever stibitzende Wanderer zwischen den Genres, mag kein Mann der großen Reden sein, ein Meister der großen Songs ist er allemal. Bestes Beispiel ist sein "Can’t get it out of my Head": Man kriegt es einfach nicht aus dem Kopf.