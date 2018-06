Von Willi Berg

Mannheim. Sitzt in dem Mannheimer Mordprozess der falsche Mann auf der Anklagebank? Das behauptet die Verteidigung des 46-jährigen Georgiers. Dieser wird beschuldigt, im vergangenen April einen Landsmann erstochen zu haben. Zunächst war ein 30-jähriger Georgier des Verbrechens in einem Mannheimer Hinterhof verdächtigt worden. Doch der wurde nach seiner Festnahme wieder freigelassen.

Der Verteidiger des 46-jährigen Angeklagten, Oliver Nießing, hält den 30-Jährigen jedoch für den Mörder. Zeugen hätten im Tatzeitraum beobachtet, wie sein Mandant in der Nähe einen Döner gegessen habe. "Er hat ein Alibi." Der Angeklagte sei daher "unzweifelhaft als Täter ausgeschlossen".

Der zunächst verdächtigte Dritte sei "untergetaucht", und das obwohl sein Asylverfahren noch nicht abgeschlossen sei. Für den Verteidiger ergibt sich daraus eine "einzige Schlussfolgerung": Der Mann habe einer Verurteilung entgehen wollen. Oberstaatsanwalt Reinhard Hofmann kommentierte die Ausführungen als "vorweggenommenes Plädoyer". Er ist überzeugt: Es war der Angeklagte, der seinen Landsmann ermordete.

Am Tag vor der Tat hatten beide Georgier auf der Neckarwiese den Geburtstag des Angeklagten gefeiert. Dabei kam es offenbar zu einem Streit. Das spätere Opfer soll den Angeklagten aufs Übelste beleidigt haben. In der Nacht zum 10. April legte sich das 33-jährige spätere Opfer in der Mannheimer Innenstadt in sein Auto, um zu schlafen. Aus Rache habe der Angeklagte dort auf ihn eingestochen. Dann flüchtete er nach Polen, wo er im August festgenommen und ausgeliefert wurde.

Der zunächst verdächtigte Mann hatte das schwer verletzte Opfer den Ermittlungen nach entdeckt und Hilfe geholt. Der 30-Jährige wäre ein wichtiger Zeuge in dem Prozess gewesen. Da jedoch nicht bekannt ist, wo er sich aufhält, konnte er nicht geladen werden. Der im März begonnene Prozess sollte bereits am 18. Mai zu Ende gehen. Doch vom ersten Tag an flutete die Verteidigung das Gericht mit Anträgen. So auch am Freitag, an dem eigentlich die Plädoyers geplant waren. Wenn das Gericht Anträge zurückweist, zieht Anwalt Oliver Nießing bereits den nächsten aus seiner Aktentasche. Bisher hat das Gericht dies geduldig ertragen. Doch am Freitag platzte dem Vorsitzenden Richter Gerd Rackwitz der Kragen. Es gebe "Anzeichen für eine Prozessverschleppung", sagte er dem Verteidiger. Die Kammer habe ihn mehrfach darum gebeten, Anträge frühzeitig zu stellen. Ohne Erfolg.

Nun hat das Gericht dem Anwalt eine Frist bis zum kommenden Montag gestellt, um letzte Anträge vorzubringen. An dem Tag soll noch eine in Zypern wohnende Zeugin gehört werden. Bleibt abzuwarten, ob die Frau bis Montag nach Mannheim reisen kann. Für den Anwalt ist deren Aussage wichtig. Der Grund: Die "zentrale Zeugin" habe in jener Nacht beobachtet, wie ein "unbekannter Mann" aus dem Mercedes stieg, in dem das Opfer schlief. Die Polizei hatte bereits früher vergeblich versucht, mit der Frau Kontakt aufzunehmen. Bleibt abzuwarten, ob es nun gelingt. Und welche neuen Anträge der Verteidiger diesmal stellt.

Zurückgewiesen hat das Gericht gestern etwa einen Befangenheitsantrag gegen eine psychiatrische Sachverständige. Sie sei voreingenommen gegenüber dem Angeklagten, der Verteidiger sprach von "ausgeprägten Vorurteilsstrukturen". Aus deren Gutachten hatten sich keine Hinweise auf eine Einschränkung der Schuldfähigkeit ergeben.

Ablehnt wurde auch der erneute Antrag, ein Fachgutachten zur Epilepsie-Erkrankung des 46-Jährigen einzuholen. Er ist derzeit im Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg untergebracht. Seit dem zweiten von bisher elf Prozesstagen ist ständig ein Arzt anwesend, um bei einem Anfall Hilfe leisten zu können.