Mannheim. (pol/van) Auf einen Supermarkt in der Langen Rötterstraße im Stadtteil Neckarstadt hatte es ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag abgesehen, wie die Polizei berichtet.

Mehrere Mitarbeiter schlossen gegen 0.30 Uhr den Eingangsbereich nach Ladenschluss ab, als sich ein maskierter Mann mit einer Pistole in der Hand näherte. Der Täter bedrohte das Personal mit der Waffe und drängte diese zurück in den Markt, wo er die Tageseinnahmen forderte. Als ihm der Tresor geöffnet wurde, nahm der Täter das Bargeld an sich und flüchtete anschließend mit mehreren Tausend Euro.

Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 24 bis 28 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, sportliche und muskuläre Figur, helle, leicht bräunliche Hautfarbe, dunkle Augen, dickere schwarze Augenbrauen, dunkle, kurze Haare. Er soll eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Jacke und einen grauen Kapuzenpulli getragen haben. Der Mann war maskiert mit einem schwarzem Bandana-Tuch und einer weißgepunkteten grauen Kapuze, die über den Kopf gezogen war. Der Täter trug schwarze Handschuhe und führte eine schwarze Pistole mit sich.

Hinweise gehen an die Rufnummer 0621/174-4444 der Kriminalpolizei Mannheim.