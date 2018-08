Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) Mehrere Verletzte forderte eine Massenschlägerei in der Kunststraße am frühen Sonntagmorgen. Kurz nach 2.30 Uhr kam es in und vor einer Bar in Quadrat N7 zu massiven Streitigkeiten zwischen einer Gruppe mazedonisch-griechischer und einer Gruppe türkischer Herkunft. Der Streit eskalierte in einer Massenschlägerei.

Die Polizei war mit insgesamt 19 Streifenwagen im Einsatz, die beide Gruppen mit Mühe auseinanderbringen konnten. Als die Beamten die Personalien der Beteiligten feststellen wollte, ging ein 24-Jähriger auf die Beamten los. Er schlug um sich und versuchte sich aus den Festhaltegriffen der Beamten herauszuwinden.

Als die Beamten ihm am Boden fixierten, versuchte ein anderer 24-Jähriger die Beamten von dem Fixierten herunterzuziehen. Die Beamten benutzten Pfefferspray, um den Angreifer abzuwehren. Dabei wurde auch ein 27-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt.

Bei einer weiteren Festnahme wurde ein 21-Jähriger von einem Diensthund in den Unterarm gebissen und leicht verletzt. Insgesamt wurden sieben Beteiligte in Gewahrsam genommen und in Arrestzellen untergebracht. Der Auslöser der Auseinandersetzung ist laut Polizeibericht noch unklar. Die Polizei ermittelt.