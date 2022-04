Von Volker Endres

Mannheim. Frankreich ist zurück. Mit einem fröhlichen "Bon Jour" werden die Besucherinnen und Besucher des Französischen Markts auf den Kapuzinerplanken gegrüßt. Blau-Weiß-Rot wie die Mannheimer Stadtfarben, aber genussvoll wie das Nachbarland locken bis zum 30. April allerlei französische Spezialitäten zum Verweilen in der Blumenvielfalt auf den Kapuzinerplanken.

Zwei Jahre mussten sich Händler und Gäste gedulden. "Aber als die Anfrage kam, waren wir sofort wieder dabei", erklärte Sonia Ebert, die mit den Wildschweinspezialitäten der Metzgerei Jean-Jaques Ebert aus dem elsässischen Lembach über den Rhein gekommen ist. "Sogar die Schweine erlegen wir dazu selbst." Hausgemachtes, Handgemachtes und eben sehr Spezielles gibt es an den rund 20 Ständen im Großzelt, das ein wenig an eine französische Markthalle erinnert. Und der Eingang führt durch ein Blumenmeer, das von der Einrichtungsboutique Perché No zusammengestellt worden ist.

"Die Franzosen sind alle wieder da", freute sich Organisator Jürgen Kleine-Wilde aus Deidesheim, der die Veranstaltung im Auftrag der Werbegemeinschaft Mannheim-City organisiert hat. So ist auch das Tourismusbüro von Mannheims Partnerstadt Toulon wieder auf den Kapuzinerplanken vertreten und macht Lust auf einen Besuch an der Cote d’Azur. Und nicht nur das: "In jedem Käse, in jeder Wurst und jedem Schluck Wein oder Champagner steckt ein kleiner Teil der deutsch-französischen Freundschaft", warb Frankreichs Honorarkonsul Folker Zöller bei der Eröffnung am Donnerstag.

Eine Freundschaft, die es in dieser Form nicht immer gab, die aber mittlerweile längst ein Grundpfeiler Europas geworden ist. Deshalb sei es naheliegend gewesen, den Französischen Markt in den Quadraten zu etablieren, so Kleine-Wilde. Bester Beleg dafür ist die Vielzahl an Freunden, die der Markt mittlerweile gewonnen hat, "obwohl es erst der Vierte seiner Art ist", so der Organisator, der außerdem die gute Zusammenarbeit mit Virgine Louhaud-Neutard, Geschäftsführerin des lokalen Instituts Francais, betont: "Ein "Leuchtturm der deutsch-französischen Aktivitäten in der Metropolregion".

Und so haben sich auch auf dem Französischen Markt wieder Gelegenheiten für "Jumelage" ergeben. Der Begriff ist zwar gleichbedeuten mit Städtepartnerschaften, bedeutet aber auch ganz einfach "Zusammenfügen". "Wir kooperieren mit dem Bäcker da vorne", erklärte Jean-Jaques Ebert. Die frischen Baguettes und Backwaren werden täglich aus Frankreich angeliefert und passen damit ebenso perfekt zur Wildschweinbratwurst, wie die Weine und Crémants aus dem Hause Cleeburg. Französische Lebensfreude mitten in der Kurpfalz – "wir haben wieder den Status quo aus der Zeit vor der Pandemie erreicht", erklärte Jürgen Kleine-Wilde erfreut.

Info: Der Markt findet bis Samstag, 30. April, auf den Kapuzinerplanken statt und ist täglich, außer Sonntag, von 11 bis 20 Uhr geöffnet.