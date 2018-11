Von Volker Endres

Mannheim. "Ich kann Geschäftsinhaber nicht verstehen, die diesen Abend nicht nutzen." "Rauch & Torf" heißt der Laden von Thorsten Knapp, in dem sich der Liebhaber von Zigarren und rauchigem Whiskey im Stadtteil Neckarau selbst verwirklicht hat. "Ich betreibe den Laden jetzt seit 2016, und seitdem nehme ich an der Veranstaltung teil." Mit der Veranstaltung meint Thorsten Knapp die "Lange Nacht der Kunst und Genüsse", die am Samstag in Mannheim stattfand. Dabei öffneten Einzelhändler, Selbstständige und Handwerker in den Mannheimer Vororten ihre Ladengeschäfte, Praxen und Werkstätten für kleine Ausstellungen, Konzerte oder Weinproben und präsentierten ihr eigenes Angebot.

Rote Teppiche und Kerzenlicht dienten als Wegweiser zu den Teilnehmern. Über 250 verteilt auf 14 Stadtteile zeigten, dass nicht nur die Mannheimer Innenstadt, sondern auch Vororte wie Rheinau, Wallstadt oder Neckarau einen Streifzug wert sind. Bei Thorsten Knapp waren die bequemen Ledersessel voll besetzt. Whiskykenner und -laien nutzten die Gelegenheit zu einem Probierschlückchen.

Längst hat sich das Konzept, das 2004 in Sandhofen erstmals realisiert wurde, auf das gesamte Mannheimer Stadtgebiet ausgeweitet. "Und aus Stadtteilen, die nicht dabei waren, gibt es schon Signale, dass sie nächstes Jahr dabei sein wollen", erklärte Mitveranstalter Holger Schmid. Er strahlte: "Es war wieder ein voller Erfolg. Ich hatte sehr viel positive Rückmeldungen." Doch auch die Negativmeldungen sprechen letztlich für den Erfolg: "Die vier Buslinien, die die Stadtteile miteinander verbunden haben, waren völlig überlastet. Da müssen wir nachbessern."

Deutlich wurde aber auch der Unterschied zwischen den Stadtteilen. Im weitläufigen Neckarau ohne echten Handelsmittelpunkt waren die Wege zwischen den Örtlichkeiten lang, und es blieben viele Schaufenster dunkel. Dass es auch anders geht, zeigte der nur fünf Autominuten entfernte Lindenhof, der mit 31 Programmpunkten auch deutlich größere Stadtteile wie Neckarau oder Feudenheim hinter sich ließ. Bunt war das Angebot aus Lesungen, Konzerten und Ausstellungen. Für so manchen teilnehmenden Künstler war der Auftrittsort durchaus ungewöhnlich. Gitarrist Manfred Gember musizierte zwischen Miedern und Büstenhaltern fröhliche Lieder und sagte: "Das ist doch eine schöne Umgebung hier."

Im Stadtteil Lindenhof waren die Menschen vor allem in der Meerfeldstraße unterwegs. "Wir haben den Vorteil von vielen Geschäften an einer Straße. Bei uns ist die Struktur noch in Ordnung", nannte Carlo Lipski von Villa Lindenhof einen Grund dafür, warum sich die "Lange Nacht" im Viertel mittlerweile zu einem großen, abendlichen Straßenfest entwickelt hat. "Wir sind schon zum zweiten Mal dabei", berichtete Trommler Thorsten Kleb von Formation Samba Lundi aus Ludwigshafen. Den Kontakt hatte Renate Wolter vom "Kleine Welt"-Laden geknüpft. "Ich trommle seit einem Jahr mit", berichtete sie. Für die Inhaberin ist das Fest eine gute Gelegenheit, sich alten und neuen Kunden zu öffnen. "Die Leute kommen in den Laden, sind neugierig. Das ist gut." Ein paar Schritte weiter bei Tara Hairdesign freute sich Inhaberin Tara Amin ebenfalls über ein großes Interesse. Sie lockte das Publikum mit einem DJ an. "Ich würde sagen es sind 50 Prozent Kunden und 50 Prozent Leute die wissen, dass bei uns die beste Musik läuft", schätze sie lachend.