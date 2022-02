Von Olivia Kaiser

Mannheim. Schwangere, alleinreisende Frauen mit Kindern, alleinreisende Minderjährige, aber auch Menschen, die der LSBTTIQ-Community (Gemeinschaft) angehören und Asyl in Deutschland beantragen, gelten als besonders schutzbedürftig. Gerade was die letztgenannte Gruppe betrifft, lässt deren Unterbringung aus Sicht der Fraktionsgemeinschaft von FDP und MfM (Mittelstand für Mannheim) in der Quadratestadt zu wünschen übrig. "Mannheim ist rechtlich dazu verpflichtet, besonders schutzbedürftige Gruppen separat und nicht in großen Sammelunterkünften unterzubringen", erklärt Fraktionsvorsitzende und FDP-Stadträtin Birgit Reinemund.

Man habe erfahren, dass homosexuelle Männer in einer Sammelunterkunft im Hafengebiet wohnen, berichtet FDP-Stadtrat Volker Beisel. Für ihn ein Unding, denn gerade aufgrund ihrer sexuellen Orientierung seien sie in ihrem Heimatland diskriminiert und bedroht worden. "Es kann nicht sein, dass Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Identität Schutz suchen bei uns in großen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden, wo sie dann im Zweifel genau dieselbe Diskriminierung erfahren, wie in ihrem Heimatland." Die betroffenen Männer lebten derzeit zwar in Einzelzimmern, doch wirkliche Sicherheit biete das nicht.

Hintergrund Dyke ist ein englischer Begriff, der ursprünglich eine Beschimpfung für frauenliebende Frauen war. Vergleichbar ist Dyke im Deutschen mit der Stigmatisierung als "Kampflesbe" für lesbische und feministische, und besonders für als in ihrem Auftreten maskulin wahrgenommene Frauen. Trotz der Anfeindung hat sich die lesbisch-feministische Community den Begriff positiv [+] Lesen Sie mehr Dyke ist ein englischer Begriff, der ursprünglich eine Beschimpfung für frauenliebende Frauen war. Vergleichbar ist Dyke im Deutschen mit der Stigmatisierung als "Kampflesbe" für lesbische und feministische, und besonders für als in ihrem Auftreten maskulin wahrgenommene Frauen. Trotz der Anfeindung hat sich die lesbisch-feministische Community den Begriff positiv angeeignet. Queer nennen sich häufig Menschen, die von der heterosexuellen oder der zweigeschlechtlichen Norm abweichen. Der Begriff ist bewusst vage gehalten, weil er somit erlaubt, auf nähere Abgrenzungen und Definitionen weitgehend zu verzichten. Heteronormativität wird manchmal auch als "Zwangsheterosexualität" beschrieben. Dieser zentrale Begriff der Queer-Theorie problematisiert die Tatsache, dass große Teile der Gesellschaft nur heterosexuelle Beziehungen zwischen Mann und Frau als normal empfinden. Queer-Aktivisten kritisieren, dass dabei das biologische Geschlecht mit der Geschlechtsidentität, der Geschlechtsrolle und der sexuellen Orientierung gleichgesetzt wird – und zwar für alle. Dadurch werden viele Menschen diskriminiert, die nicht in das heteronormative Raster passen. rie LGBT oder LSBTTIQ: LGBT steht für die englischen Begriffe Lesbian (lesbisch), Gay (schwul), Bi (bisexuell) und Trans. Manchmal ist auch die Rede von LSBTTIQ, was dann lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender, intersexuell und queer meint. Intersexualität: Bei intersexuellen Menschen sind nicht alle geschlechtsbestimmenden Merkmale wie Chromosomen, Hormone und Geschlechtsorgane biologisch eindeutig nur einem Geschlecht zuzuordnen. Sie verfügen - vollständig oder teilweise - über männliche und weibliche Merkmale. Ein anderer, alter Begriff ist Zwitter. Das lateinische "inter" bedeutet unter anderem "zwischen". Transgender: Umfasst meist all jene, deren soziales Geschlecht nicht - oder nicht immer - mit dem biologischen identisch ist. Nicht jeder Transgender-Mensch möchte jedoch seinen Körper so verändern, wie es viele Transsexuelle wollen. Um die verschiedenen Gruppen zusammenzufassen, wird manchmal als Oberbegriff einfach die Vorsilbe mit einem Stern verwendet: Trans*. Das soll Offenheit signalisieren und auf die Vielfalt von Selbstbildern hinweisen, die im Laufe eines Lebens wechseln können. Manche reden hier von transgeschlechtlichen Menschen. Transsexualität: Bezeichnet das starke Gefühl, mit dem "falschen" Geschlecht auf die Welt gekommen zu sein. Den Betroffenen ist es oft ein Bedürfnis, ihren Körper mit Hormonen oder mit Operationen dem bevorzugten Geschlecht anzugleichen. Die US-Amerikanerin Caitlyn Jenner (66), früher männlich Bruce, ist die derzeit wohl bekannteste Transsexuelle. Queer: Das Wort aus dem Englischen wird sehr unterschiedlich übersetzt: eigenartig, verquer, schwul - teils auch als Schimpfwort. Politisch wurde es in den USA zum Dachbegriff für verschiedene Randgruppen. Bei uns fasst das Wort queer heute oft viele Menschen zusammen, die ihre Identität, ihre Sexualität oder beides als abweichend von der Mann-Frau-Norm empfinden. Das kann auch Asexualität, Menschen in mehr als einer Partnerschaft und solche, die zwischen Geschlechterrollen wechseln, einbeziehen. Cis-Menschen/Cisgender: Wer sich mit dem Geschlecht identifiziert, das ihm bei Geburt zugewiesen wurde, wird Cis-Mensch genannt. Dies trifft auf den weitaus größten Teil der Bevölkerung zu. Das lateinische "cis" bedeutet "diesseits" - als Gegenwort zu "trans", "jenseits" und "über". Transvestit: Menschen, die das Bedürfnis haben, immer mal wieder für längere oder kürzere Zeit in die Kleidung des anderen Geschlechts zu schlüpfen. Auch Haare, Accessoires und Bewegungsstil passen sie an - und zwar im Bewusstsein, diesem Geschlecht nicht anzugehören. Travestiekünstler/Drag Queen: Männer, die zum Spaß oder zur Unterhaltung Frauenkleidung tragen und dies besonders exaltiert tun. Künstler wollen so für mehr Offenheit und Toleranz werben. Berühmt ist etwa die österreichische Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2014, die Drag Queen Conchita Wurst, verkörpert von Tom Neuwirth (27). rie/dpa

[-] Weniger anzeigen

"Es ist eine Unverfrorenheit, dass Mannheim Flüchtlinge aus der LSBTTIQ-Community nicht separat unterbringt. Dabei sieht das sowohl das hiesige Asylgesetz als auch die entsprechende EU-Richtlinie vor", betont Beisel. Die betroffenen Männer hätten ihm berichtet, dass sie bei ihrer Ankunft in Heidelberg und dann im Rhein-Neckar-Kreis in den Familienunterkünften wohnten. Sie hatten angegeben, schwul zu sein. "Überall klappt es mit der separaten Unterbringung, nur in Mannheim offensichtlich nicht", ist der FDP-Stadtrat verärgert.

Dass homosexuelle Männer, obwohl ihre sexuelle Orientierung bekannt ist, in Sammelunterkünften für Männer untergebracht werden, treffe "nach unserem Kenntnisstand nicht zu", erklärt die Stadtverwaltung auf Anfrage. Gerade mit den Mitgliedern der LSBTTIQ-Community und den professionellen Beratungsstellen sei die Stadt in ständigem Austausch, erklärt eine Stadtsprecherin. Man werde von den Beratungsstellen aus den Erstaufnahme- beziehungsweise Ankunftszentren heraus schon in Einzelfällen kontaktiert und eingebunden. "Die Unterbringung sicher und diskriminierungsfrei zu gestalten, ist ein zentrales Anliegen. Dies gelingt auch zum größten Teil, wenn es schon Klarheit gibt und die Personen bei der Asylantragstellung ihre sexuelle Orientierung benannt haben", berichtet die Stadtsprecherin. Wenn sie dies erst im Laufe der Verfahren – nachdem sie der Stadt Mannheim in die vorläufige Unterbringung zugewiesen wurden – kundtun und Veränderungen wünschen, werde dem entsprochen. "Es kann aber zu zeitlichem Versatz kommen", gab die Sprecherin zu bedenken.

Volker Beisel betont, dass dies im Fall der betroffenen Männer aber sehr wohl bekannt gewesen sei. Deshalb stellte die FDP/MfM-Fraktion einen entsprechenden Antrag, der im Gemeinderat diskutiert werden soll. Doch ihn ärgert dabei noch ein anderer Aspekt: "Was ist der Beschluss wert, dass Mannheim LSBTTIQ-Freedom Zone ist, wenn noch nicht einmal die Verwaltung das im täglichen Handeln umsetzt? Schaufensterbeschlüsse reichen nicht aus, um sich als weltoffene und tolerante Stadt zu beweisen", findet er. "Wir fordern deshalb, dies endlich mit Leben zu füllen und besonders schutzbedürftigen Gruppen unter Flüchtlingen mehr Schutz zu bieten und sie separat unterzubringen – und zwar nicht wie aktuell fernab der Zivilisation am Rande irgendeines Hafengebiets." Auch hier sieht die Verwaltung keinen Handlungsbedarf: Da die LSBTTIQ-Freedom Zone sich auf die gesamte Einwohnerschaft der Stadt beziehe und in allen Lebensbereichen lebendige Vielfalt angestrebt wird, passe die "kultursensible Beratung und Verweisberatung auf die unterschiedlichsten Angebote der LSBTTIQ-Community" für Geflüchtete mit entsprechender Orientierung "sehr gut" zueinander. "Das queere Zentrum und die städtischen LSBTTIQ-Beauftragten sind für bleibeberechtigte queere Geflüchtete ideale Kontakte", so die Stadtsprecherin.