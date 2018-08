Mannheim. (pol/mün) Am Samstag kurz vor 11.30 Uhr wurde ein Kiosk in Mannheim-Käfertal überfallen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bedrohte ein unbekannter Täter einen 26-jährigen Angestellten mit einer schwarzen Pistole und forderte Bargeld. Nachdem der Angestellte die Tageseinnahmen ausgehändigt hatte, verließ der Täter den Verkaufsraum in der Mußbacher Straße und flüchtete zu Fuß in Richtung Weinheimer Straße.

Der Täter soll etwa 1,70 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahren alt sein. Er habe eine etwas kräftige Statur, leichten Bartwuchs und sei mit einem dunkelblauen Poloshirt, einer dunkelblauen Basecap sowie einer dunklen Hose bekleidet gewesen.

Der Angestellte wurde nicht verletzt. Wie hoch die Beute ist, muss noch ermittelt werden.

Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden.