Mannheim. (pol/rl) Mit Steinen bewarfen fünf Kinder zwei Straßenbahnen an der Haltestelle Carl-Benz-Bad am Montagabend. Laut Polizeibericht sollen die Kinder dabei kurz vor 18 Uhr zwei Glastüren beschädigt haben. Durch einen der geworfenen Steine wurde in der Straßenbahn ein siebenjähriges Kind leicht verletzt. Danach liefen die fünf Kinder davon.

Ein Zeuge alarmiere nun die Polizei. Anhand seiner Personenbeschreibung fanden die Beamten die Gruppe in der Nähe der Haltestelle. Als die Kinder die Polizisten sahen, rannten sie weg. Die Beamten konnte nach einer kurzen Verfolgung eines der Kinder einholen und festhalten. Die anderen vier Kinder seien später ausfindig gemacht worden, teilte die Polizei mit.

Wer aus der Gruppe für die Taten verantwortlich ist, sei noch nicht abschließend geklärt. An der Bahn entstand etwa 2000 Euro Sachschaden.