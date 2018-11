Mannheim. (pol/mare) Am Dienstagabend gegen 16.45 Uhr ist im Saalfelder Weg ein vierjähriges Kind vom Balkon eines Hochhauses gestürzt. Das teilt die Polizei mit.

Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, wurde vom Notarzt erstversorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge habe der Jungen mit einem Bruder in der Wohnung gespielt und sei dann auf die Balkonbrüstung geklettert und zehn Meter in die Tiefe abgestürzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls melden sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Telefon 0621/718490.