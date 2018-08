Von Marco Partner

Mannheim. Martina Viero und Frank Bopp strahlen. Die beiden Parkraumwächter lieben ihre Arbeit, auch wenn ihre Nachrichten an den Windschutzscheiben oftmals für Frust bei Fahrzeughaltern sorgen. Seit zwei Jahren ist der Allgemeine Ordnungsdienst nicht mehr nur zu Fuß oder dem Auto unterwegs, sondern mit dem Elektrorad. Viero und Bopp sind zwei von insgesamt acht Mitarbeitern, die sich montags bis samstags auf den Sattel schwingen und in die Pedale treten, um die Ordnungsmäßigkeit des ruhenden Verkehrs zu überprüfen.

Probleme, mit denen sich auch "normale" Radfahrer rumplagen müssen, sind ihr Hauptgebiet: parkende Autos auf Geh- und immer häufiger auch auf Fahrradwegen. Nicht selten erwischen sie die Parksünder dabei in flagranti. "Ich wollt doch nur eben kurz…" Diesen Satzanfang hören die Pedalritter ständig. Vervollständigt wird er mit dem jeweiligen Geschäft, vor dessen Nase gerade geparkt wird: der Bäcker, der Supermarkt, die Poststelle, die Apotheke, das Café. "Häufig gibt es am nächsten Tag schon wieder die gleiche Situation. Mit den gleichen Leuten. Aber im Großen und Ganzen spürt man schon eine kleine Veränderung. Das Selbstverständnis, einfach mal fünf Minuten im Halteverbot zu parken, ist bei vielen zurückgegangen", hat Martina Viero festgestellt.

Am Donnerstagvormittag ist es der Blumenladen in der Seckenheimer Straße. Und die radelnde Politesse, die es sonst gern bei einer mündlichen Warnung belässt, schreibt den ersten Strafzettel des Tages. Eine Dame mit einem SUV parkt mitten auf der Straßenbahn-Haltstelle - und blockiert dabei auch die Blindenführungsrille, die Sehbehinderte nach dem Ausstieg aus der Tram auf den Gehweg lotsen soll. "Das macht 30 Euro", erklärt die Politesse - ein teurer Blumenstrauß. Nur ein paar Blocks weiter kommt ein älterer Herr in der Tattersallstraße mit einer Zehn-Euro-Strafe noch glimpflich davon. In zweiter Reihe parkt er, um mal rasch die gebügelten Hemden aus der Wäscherei abzuholen.

Für den Ersten Bürgermeister und Sicherheitsdezenten Christian Specht sind die radelnde Einsatzkräfte aber weit mehr als wachsame Augen oder Bußgeldschreiber. Seien es marode Container, Sperrmüll-Ansammlungen auf dem Bürgersteig, illegal abgestellte Autos, das Fehlen von Hundekotbeuteln in den Rheinterrassen oder problematische Kreuzungen: Viele Mängel stellt die Fahrradstreife bei ihrer Tour fest, und auch der Kontakt zu den Bürgern ein anderer. "Sie kommen an Orte, die für die Autostreife unerreichbar sind. Sie sind nicht nur ökologischer, sondern auch näher an den Fußgängern und Radfahrern, sind immer für Probleme ansprechbar und sehen die Stadt aus einer anderen Perspektive", betont Specht. Auch für die Verkehrsplanung sind die Rückmeldungen der Velo-Wächter daher wichtig.

Wie die zu radelnde Tour vorher aussieht, ist nicht direkt festgelegt. "Das ergibt sich eher auf der Strecke. Je nachdem, wo es Verstöße gibt", erklärt Bopp. Lediglich die Stadtteile sind im Dienstplan vorgegeben. "Manchmal stoßen wir aber schon auf dem Weg zum Einsatzgebiet auf Falschparker." Zu Fuß sind Viero und Bopp dennoch auch weiterhin häufig unterwegs. "Aber am liebsten sind mir die Arbeitstage, an denen ich komplett auf dem Rad bin", sagt Viero. Nicht nur, wegen der Abwechslung und der frischen Luft, sondern einem anderen, sichtbaren Verkehrsproblem. "Auch wir fahren mit dem Auto dreimal um den Block - und finden einfach keinen Parkplatz."

FiInfo: Die Fahrradstreife ist von Mai bis Oktober unterwegs. In diesem Jahr sprach sie allein in der Innenstadt bereits 2500 Verwarnungen aus. Vor allem die Strafe für das Parken auf Radwegen ist seit dem Einsatz der Fahrradstreife rasant gestiegen. 2016 gab es nur 149 Verwarnungen in diesem Bereich, 2017 waren es 403. In diesem Jahr wurden bereits 392 Strafbestände festgestellt. Zu den neuralgischen Hotspots abseits der Quadrate zählen Seckenheimer Straße, Möhlstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Neckarauer Straße sowie die Käfertaler Straße.