Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Erste Hilfe am Hund" haben die Johanniter schon länger im Angebot. Jetzt haben sie in Mannheim mit "Erste Hilfe für Pferd und Reiter" ein weiteres tierisches Kursangebot gestartet. "Das ist einem Zufall zu verdanken", sagt Horst Sommer, der das Konzept maßgeblich mitentwickelt hat. Denn während der Fachreferent einen seiner Erste-Hilfe-Kurse speziell für Kinder auf dem Annahof in Friedrichsfeld durchführte, kam Tierärztin Silke Zuck aus ihrer Praxis vom Schwabenheimer Hof bei Dossenheim vorbei, um bei einem der dort untergebrachten Pferde einen Hufverband anzulegen.

"Die Kinder waren genauso interessiert wie ich. Wir haben uns darüber unterhalten, woran man erkennt, dass das Pferd sich nicht wohlfühlt und welche Sofortmaßnahmen man sinnvollerweise bis zum Eintreffen des Arztes einleiten kann", berichtet der Fachdozent der Johanniter. Thema damals auch: Was sollte man als Erstes tun, wenn bei einem Ausritt Pferd und Reiter in Straucheln kommen und sich dabei verletzt haben?

Aus diesen Fragestellungen heraus entstand das neue Kursangebot, das sich an Pferdebesitzer ebenso richtet wie an Reiter und Tierpfleger. "Die Pferdeklinik Ludwigshafen stellt uns für das Projekt drei Tierärzte und Marion Blumrich-Brauer ihren Annahof als Lehrsaal zur Verfügung", sagt Horst Sommer. Reitervereine und Reiterhöfe können die Erste-Hilfe-Experten in Sachen Mensch und Tier bei entsprechender Teilnehmerzahl auch für ihre Anlagen buchen.

Diplom-Sozialarbeiterin Marion Blumrich-Brauer, die auf ihrem zwischen Friedrichsfeld und Grenzhof gelegenen Pferdehof neben Reitkursen, Ferienfreizeiten oder geführten Ausritten auch Heilpädagogisches Voltigieren und Reiten anbietet, unterstützt das neue Kursangebot: "Es ist hilfreich, wenn auch der medizinische Laie typische Anzeichen für eine möglichen Verletzung oder Erkrankung seines Pferds richtig deuten kann", sagt sie. Dabei gehe es um Notfälle wie ein im Huf eingetretener Nagel, Glas- oder Holzsplitter, Atemnot, Koliken, Durchfall oder Kreuzverschlag, eine schmerzhafte Entzündung des Rückenmarks.

Damit alle Erste-Hilfe-Maßnahmen wie das Anlegen von Verbänden und Wickeln, Puls fühlen oder Fieber messen, auch direkt ausprobiert und geübt werden können, ist in jedem Kurs ein geduldiges Schulungspferd dabei. Im zweiten Teil des Tageskurses bringt ein erfahrener Trainer der Johanniter die richtige Erste Hilfe beim Mensch ebenfalls mit vielen Praxisbeispielen auf den Punkt. Beispielsweise was zu tun ist, wenn der Reiter vom Pferd gestürzt ist oder einen Tritt abbekommen hat und Schürf- und Platzwunden, Prellungen oder ein vermutlich gebrochenes Bein zu versorgen sind.

Zudem gibt es Tipps zur gut sortierten Stallapotheke und ein paar wichtige Regeln mit auf den Weg - zum Beispiel: "Immer im Stall Bescheid geben, dass man ausreitet und das Handy mit sich führen". So können Ross und Reiter im Notfall schnell gefunden werden.

Info: Anmeldungen für den Tageskurs am 30. November von 9 bis 15 Uhr auf dem Annahof, Grenzhöfer Weg 80, in Friedrichsfeld, werden telefonisch unter 0621/48 30 30 oder per Mail an ausbildung.mannheim@johanniter.de angenommen. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro.