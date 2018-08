Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren wurden in der Nacht zum Freitag bei einem Rollerdiebstahl erwischt. Polizeibeamten bemerkten kurz vor 0 Uhr am Cahn-Garnier-Ufer wie zwei junge Männer sich an einem abgestellten Motorroller zu schaffen machten. Ais die Männer den Streifenwagen sahen, liefen sie sofort in das dortige Parkhaus.

Die Beamten stiegen aus dem Streifenwagen und verfolgten die beiden Jugendlichen zu Fuß. Als einige Passanten die Verfolgung bemerkten, stellten sie sich den Flüchtenden in den Weg und brachten sie zu Fall. Die beiden Jugendlichen rappelten sich jedoch wieder auf und liefen weiter. Einige Zeugen verfolgten die beiden nun ebenfalls.

Während ihrer Flucht warfen sie einen Schraubenzieher, ein Mobiltelefon und eine Basecap weg.

In Höhe des Museumsschiffs holten Zeugen und Beamte die beiden Jugendlichen ein. Die Beamten nahmen sie fest und brachten sie zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie ihren Eltern übergeben. Gegen die beiden Jugendlichen wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.