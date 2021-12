Mannheim. (pol/rl) Eine Glasflasche gegen eine Straßenbahn warf ein bisher unbekannter Mann am frühen Sonntagmorgen. Das teilte die Polizei mit.

Die Bahn fuhr gegen 1.15 Uhr an der Haltestelle Marktplatz an, als der Mann die Flasche gegen das Fenster warf. Hierbei wurden zwei Fahrgäste in der Straßenbahn durch Glassplitter verletzt. Danach rannte der Mann in Richtung der K-Quadrate. Die verletzten Fahrgäste kamen per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Später stellte sich heraus, dass der Mann bereits an der Haltestelle Bahnhof Käfertal Passanten belästigt hatte.

Zeugen der Vorfälle am Marktplatz und am Bahnhof Käfertal können sich beim ermittelnden Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/12580 melden.