Mannheim. (RNZ) In Mannheim besitzen etwa 4000 Menschen insgesamt 9815 Schusswaffen. Diese Zahlen hat die Stadtverwaltung auf Anfrage der SPD-Gemeinderatsfraktion veröffentlicht. Der Fraktionssprecher der Sozialdemokraten für Sicherheit und Ordnung, Boris Weirauch, äußerte sich besorgt. Das sei eine bemerkenswert hohe Zahl, zumal sie nur den legalen Waffenbesitz abdecke.

Über die Entwicklung im Laufe der Jahre gebe es stattdessen keine Statistik, hieß es in einem Schreiben der Partei. "Bemerkenswert ist, dass die Waffenbehörde keine Aussage treffen konnte, ob die Anzahl von Waffen beziehungsweise waffenrechtliche Erlaubnisse in den vergangenen Jahren gestiegen ist", sagte Boris Weirauch dazu weiter.

Anlass der Anfrage seien Erkenntnisse aus dem NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag gewesen, wonach es in Baden-Württemberg möglich sei, dass ausgewiesene Rechtsextremisten legal Schusswaffen besitzen. Die Anfrage des SPD-Abgeordneten an CDU-Innenminister Strobl hatte ergeben, dass in Baden-Württemberg 25 Personen aus dem rechtsextremistischen Spektrum mit staatlicher Erlaubnis scharfe Schusswaffen besitzen dürfen.

Mannheimer Waffenbehörde holt weitere Dokumente ein

Die SPD wollte auch wissen, ob bei der Zuverlässigkeitsprüfung auch eine Regelanfrage beim Staatsschutz oder beim Landesamt für Verfassungsschutz erfolgt. Nach Angaben der Mannheimer Waffenbehörde werde im Rahmen der Prüfung eine Auskunft aus dem Bundeszentralregister und dem staatsanwaltlichen Verfahrensregister eingeholt. Zudem würden die örtlichen Polizeibehörden abgefragt, ob Gründe vorliegen, die Waffenerlaubnis zu verweigern.

Die Stadt Mannheim erhalte dadurch nach eigenen Angaben auch Informationen durch das Landesamt für Verfassungsschutz und dem Staatsschutz. "Wir werden hier im Sicherheitsausschuss der Stadt weiter nachfassen, wie die Mannheimer Waffenbehörde die Erkenntnisse bewertet und in die Zuverlässigkeitsprüfung einfließen lässt. Jede Waffe in der Hand von Extremisten ist eine zuviel", erläuterte Weirauch das weitere Vorgehen seiner Fraktion.

Positiv bewerteten die Sozialdemokraten, dass die Waffenbehörde bei insgesamt 535 Kontrollen nur eine einzige Beanstandung festgestellt habe. "Das zeigt, dass nahezu alle Waffenbesitzer ihre Waffen ordnungsgemäß und sicher verwahren", erklärte Weirauch.