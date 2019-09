Mannheim. (RNZ) Der Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt Mannheim bietet am Mittwoch, 11. September, ein Hundeschwimmen an und öffnet das Freibad Sandhofen nach Ende der regulären Freibadsaison für den besten Freund des Menschen. Beim dritten Hundeschwimmtag können sich die Vierbeiner im Nichtschwimmerbecken austoben und schwimmen. Weitere Angebote und Attraktionen rund um den Hund komplettieren das Programm.

An diesem Tag besteht im Freibad außer im Freilauf-Bereich und Wasser Leinenpflicht. An der Kasse werden die Impfausweise auf eine gültige Tollwut-Impfung kontrolliert. Eine Hundehalterhaftpflichtversicherung wird ebenfalls vorausgesetzt. Der Eintritt ist frei. An dem Veranstaltungstag ist kein "normaler" Badebetrieb. Die Zugangsregeln für den Hundeschwimmtag sind zu beachten.

Die Lampertheimer DLS Hunde & Welpenschule bietet das Hunderennen in vier Klassen an. Der Hund muss körperlich fit und agil sein, um an den Start gehen zu können. Auch die Mannheimer DRK Rettungshundestaffel ist vor Ort sein. Wollen die Hundehalter die Erstversorgung ihres Vierbeiners selbst lernen, finden sie auf diesem Infostand Angebote zum Thema.