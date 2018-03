Mannheim. (pol/pr/mare) Gleich zwei Verkehrsunfälle halten aktuell die Rettungskräfte in Mannheim in Atem. Das teilt die Polizei mit.

Stadteinwärts auf der B36 zwischen Rheinau und Neckarau überschlug sich demnach gegen 17.36 Uhr ein Auto. Eine junge Frau kam dabei mit ihrem Honda Civic nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hoch und überschlug sich mehrfach.

Laut einem Augenzeugen der hinter dem Auto gefahren ist, soll die Frau am Steuer eingeschlafen sein. Die Fahrerin wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Zwischen Rheinau und Neckarau-Nord staute sich der Verkehr vor der Unfallstelle auf etwa einen Kilometer zurück.

Zu einem weiteren Unfall kam es wenig später auf der B38 in Käfertal in Fahrtrichtung Innenstadt zu einem weiteren Unfall: Ein Auto fuhr hier in die Leitplanke. Nähere Informationen sind bislang noch nicht bekannt.