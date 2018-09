Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Die "Power Rangers" mit Teilnehmerinnen aus Brühl, Oftersheim und Plankstadt hatten sich speziell für das große Ereignis zusammengefunden. "AnMuddy und GraZiel" nannten sich einige Freundinnen aus Karlsruhe. "7 Engel für Losberger" gingen als Firmenteam auf die Strecke: Alle waren sie am Sonntag beim Muddy Angel Run auf dem Maimarktgelände am Start, wo Europas größte Hindernislaufserie nur für Frauen Mannheim-Premiere und Saisonabschluss zugleich feiern wollte.

Mit 7000 Startertickets war die Veranstaltung komplett ausverkauft - die ersten Gruppen waren um 10 Uhr auf die Strecke gegangen. Weitere Gruppenstarts folgten wie geplant. Bis kurz vor 15 Uhr heftige Windböen der Veranstaltung ein Ende setzten.

"Die Unwetterwarnung hatten wir natürlich und waren daher vorbereitet", sagte Julia Heinen vom Veranstalter, der XLETIX GmbH aus Berlin. So sei es bedauerlich, aber nicht unerwartet gekommen, dass der Lauf kurz vor 15 Uhr aus Sicherheitsgründen abgebrochen und das Gelände komplett geräumt werden musste. "Alle, die heute nicht starten konnten", erhalten im nächsten Jahr ein kostenloses Ticket für den Muddy Angel Run in Mannheim", versicherte Heinen gegenüber der RNZ.

Beim Start wirkten die Teilnehmerinnen wie frisch aus dem Ei gepellt - wenig später hatte sich das grundlegend geändert. Fotos: Gerold

Bis das Wetter dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machte, war die Stimmung bestens und alles nach Plan verlaufen. Rosa in allen Schattierungen war die Farbe des Tages, trat in T-Shirts und Strümpfen genauso in Erscheinung wie in Tüllröckchen. Die Farbe steht für die Verbindung des Sportevents zum "Pink Ribbon", der rosafarbenen Schleife als weltweit bekanntes Symbol im Bewusstsein gegen Brustkrebs und Zeichen der Solidarität mit davon Betroffenen.

Denn auch wenn der Muddy Angel Run in erster Linie eine Sport- und keine Charity-Veranstaltung ist, so geht es dabei doch auch darum, auf das Thema Brustkrebs aufmerksam zu machen. Wasser und Schlamm schrecken die Frauen dabei nicht ab. Sie demonstrieren vielmehr Frauenpower. Sowohl sportlich als auch hinsichtlich der Brustkrebs-Thematik.

Ob "Matschmuddis", Team "Star Dreck" oder Bel’s Angels" - keine der Starterinnen hatte Scheu davor, sich so richtig schmutzig zu machen. Ganz im Gegenteil. Man sprach sich gegenseitig Mut zu, bevor es ins Schlammbecken oder ins mit Wasser gefüllte Gitterbecken ging. Jede Teilnehmerin lief in ihrem Tempo - eine Zeitabnahme gibt es beim Muddy Angel Lauf generell nicht.

Kira Morschel vom Verein "Brustkrebs Deutschland" unterstrich im Gespräch mit der RNZ die Bedeutung des Sportevents. "Es wird Öffentlichkeit für eine Krankheit hergestellt, die 70 Prozent der Frauen und ein Prozent der Männer betrifft." Viele Brustkrebspatientinnen würden selbst beim Muddy Angel Run mitmachen, andere Teilnehmerinnen zur moralischen Unterstützung von Angehörigen und Freunden mitlaufen. Ein Euro der Startgebühr sowie ein Euro eines jeden verkauften Merchandise-Produkts gehen an die Organisation.

Das Konzept kommt offensichtlich gut an. Seit 2017 hat sich der Muddy Angel Run mit über 100.000 Teilnehmerinnen zu einer der größten Frauenlaufserien in Europa entwickelt. 2019 sollen insgesamt sogar über 120.000 Schlamm-Engel an 14 unterschiedlichen Locations in Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Start gehen. Die Anmeldung für die ersten Termine ist bereits jetzt hier möglich.

Brustkrebs-Patientinnen erhalten jeweils einen von mindestens 50 kostenlosen Startplätzen, die pro Veranstaltung zur Verfügung gestellt werden. In Kooperation mit verschiedenen Partnern konnten bislang über 221.000 Euro an Spenden gesammelt werden.